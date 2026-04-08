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¿Repetirá la historia?

UPCN, a un paso de la corona: el recuerdo feliz de la última vez ante un estadio desbordado de hinchas

En un estadio tapado de fanáticos del Cóndor y con un clima vibrante, el equipo sanjuanino derrotó a Ciudad Vóley y alcanzó su noveno título en la Liga Argentina del 2022, consolidándose como el más ganador de la historia. Una final que se repite, Manu Armoa como estrella y un ex olímpico como máximo anotador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La historia reciente sirve como impulso y el presente contagia. Aquel noveno título, conseguido en una tarde inolvidable en el estadio gigante del Cóndor, hoy vuelve a escena como referencia directa de lo que este equipo es capaz de hacer. No se despeinó cuando le tocó volver a la máxima competencia, siguió con esa mentalidad ganadora y Fabián Armoa no se cansa. ¿Repetirá la hazaña?

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En la temporada 2021-2022 de la Liga de Vóleibol Argentina, UPCN se impuso en la serie decisiva ante Ciudad Vóley, cerrando la definición en el cuarto partido con un sólido 3 a 1. Aquella consagración no solo sumó una estrella más, sino que significó la confirmación de una hegemonía construida con juego colectivo, carácter y una identidad competitiva difícil de igualar.

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El contexto también fue parte del logro. El estreno de su estadio le dio un marco imponente a la definición. Las tribunas estaban colmadas y la energía que se hizo sentir ese 16 de abril del 2022 convirtieron un escenario perfecto. UPCN no solo ganó: se hizo fuerte en su casa y potenció su mística.

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Hoy, ese recuerdo cobra un nuevo sentido. Porque el conjunto sanjuanino vuelve a estar donde mejor se siente y más le representa: en una final de campeonato. Y esta vez, el objetivo tiene un condimento especial. No se trata solo de pelear por un nuevo campeonato, sino de alcanzar el décimo título, una cifra simbólica que consolidaría aún más su lugar como el equipo más ganador del vóley argentino.

El desafío no será sencillo. Las finales siempre exigen un plus, y los rivales llegan con la ambición de destronar al campeón histórico. Pero si algo ha demostrado UPCN a lo largo de los años es su capacidad para responder en los momentos decisivos.

¿Cuándo se juega la final entre UPCN-Ciudad?

El tercer partido de la final ante Ciudad Se jugará este sábado desde las 20hs en el estadio del Gremial, tendrá entrada gratuita para los hinchas locales. El equipo dirigido por Fabián Armoa llega con ventaja de 2-0 en la serie, tras haber ganado los dos primeros partidos como visitante, y ahora tendrá la oportunidad de cerrar la historia en casa.

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