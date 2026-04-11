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Dolor por la muerte de la hermana de una reconocida conductora sanjuanina

María Agustina Silva atravesaba un delicado estado de salud desde hacía tiempo y su fallecimiento generó profundo dolor en el ambiente periodístico y en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La noticia del fallecimiento de María Agustina Silva generó profunda conmoción en San Juan. Era hermana de la periodista Maru Silva, integrante del programa DQE que se emite por la pantalla de Telesol.

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Según trascendió, la joven atravesaba desde hacía tiempo un delicado estado de salud, situación por la que en los últimos días se habían multiplicado los mensajes y cadenas de oración en redes sociales pidiendo por su recuperación.

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La confirmación de su muerte impactó tanto en el entorno de la familia como entre los seguidores de la comunicadora, quien expresó su dolor a través de redes sociales con un mensaje de despedida: “y te fuiste con mamá... hermana de mi alma!!! Te voy a extrañar toda la vida!!!”.

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Los restos de María Agustina Silva serán velados este 11 de abril, de 22:30 a 23:00, en la Cochería San José. Posteriormente, el 12 de abril el velatorio continuará de 7:00 a 15:00, y el sepelio está previsto para las 15:30 en el Cementerio El Mirador.

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