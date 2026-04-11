Con bandera incluida, Minero realizó un emotivo homenaje al futbolista fallecido

Atlético Minero vivió este sábado una jornada atravesada por la emoción y el fútbol en su máxima expresión, en el duelo correspondiente a la primera división ante Alianza. Antes del inicio del encuentro, el plantel realizó un homenaje a la familia de Santiago Contreras, ex jugador del club recientemente fallecido .

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Fútbol sanjuanino Minero ganó y homenajeó a Santiago Contreras: "Este triunfo es dedicado a nuestro compañero"

Los futbolistas le entregaron un presente a sus seres queridos y dedicaron unas palabras en un momento de profundo respeto dentro del estadio. Además, se desplegó una bandera con su nombre, que a partir de ahora acompañará al equipo en cada presentación.

Ya en lo deportivo, el partido tuvo un desarrollo intenso y con goles. Alianza golpeó primero con la apertura del marcador tras una combinación que terminó en la definición de Felipe Flores, y amplió la ventaja con un remate cruzado de Juan Schiany para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043112716315865298&partner=&hide_thread=false Con bandera incluida, realizaron un emotivo homenaje de Minero a la familia del futbolista fallecido



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Minero logró reaccionar en el complemento: Nicolás Villalva descontó para poner en partido al “Pico y Pala”, que intentó sostener la levantada en un contexto adverso. Sin embargo, el local sufrió un nuevo golpe cuando Francisco Salinas vio la tarjeta roja tras una dura infracción sobre Marcos Santander.

Con un jugador más, Alianza terminó de sentenciar la historia. Primero apareció nuevamente “Gato” Pereira para el 3-1 definitivo, cerrando el triunfo del conjunto visitante en terreno de Minero.

El fin de semana del club ya venía marcado por la emoción. Días atrás, Minero había dedicado un triunfo a la memoria de Contreras, en una semana donde el recuerdo del ex jugador siguió presente dentro y fuera de la cancha, reflejando el impacto de su partida en todo el ambiente del fútbol sanjuanino.