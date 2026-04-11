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Con bandera incluida, Minero realizó un emotivo homenaje al futbolista fallecido

En la previa del encuentro ante Alianza, el plantel de Atlético Minero tuvo un gesto cargado de emoción en memoria de Santiago Contreras. Los jugadores entregaron un presente a sus familiares y desplegaron una bandera que acompañará al equipo durante la temporada. Luego, en un partido intenso, el “Pico y Pala” cayó por 3-1 en condición de local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los futbolistas le entregaron un presente a sus seres queridos y dedicaron unas palabras en un momento de profundo respeto dentro del estadio. Además, se desplegó una bandera con su nombre, que a partir de ahora acompañará al equipo en cada presentación.

Ya en lo deportivo, el partido tuvo un desarrollo intenso y con goles. Alianza golpeó primero con la apertura del marcador tras una combinación que terminó en la definición de Felipe Flores, y amplió la ventaja con un remate cruzado de Juan Schiany para el 2-0.

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Minero logró reaccionar en el complemento: Nicolás Villalva descontó para poner en partido al “Pico y Pala”, que intentó sostener la levantada en un contexto adverso. Sin embargo, el local sufrió un nuevo golpe cuando Francisco Salinas vio la tarjeta roja tras una dura infracción sobre Marcos Santander.

Con un jugador más, Alianza terminó de sentenciar la historia. Primero apareció nuevamente “Gato” Pereira para el 3-1 definitivo, cerrando el triunfo del conjunto visitante en terreno de Minero.

El fin de semana del club ya venía marcado por la emoción. Días atrás, Minero había dedicado un triunfo a la memoria de Contreras, en una semana donde el recuerdo del ex jugador siguió presente dentro y fuera de la cancha, reflejando el impacto de su partida en todo el ambiente del fútbol sanjuanino.

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