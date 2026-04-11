Rossi voló en El Zonda, logró la pole y sumó la segunda consecutiva en el TC2000

Matías Rossi volvió a mostrar todo su potencial en un escenario que no perdona errores. En el exigente trazado sanjuanino, el piloto de Del Viso se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:10.729, en el marco de la segunda fecha del TC2000.

Automovilismo Ingresos, entradas y más: todo lo que tenés que saber para vivir este fin de semana en "El Zonda"

Color El Zonda a pleno en el primer día de acción: si estuviste ahí, buscate

Rossi salió a pista en el momento justo: fue el último en girar y exprimió al máximo su única vuelta lanzada para arrebatarle la cima a Gabriel Ponce de León, que hasta ese momento dominaba con 1:10.822. La diferencia final fue mínima, apenas 93 milésimas, en una clasificación que volvió a mostrar la paridad de la categoría.

Detrás se ubicó Emiliano Stang, mientras que una de las grandes sorpresas la dio Lucas Vicino, quien en su debut logró un destacado cuarto puesto. El top 10 lo completaron Facundo Aldrighetti, Tomás Fernández, Diego Ciantini, Nicolás Palau, Franco Morillo y Francisco Monarca.

El tiempo del “Misil” no solo le alcanzó para dominar el sábado: quedó a apenas 46 milésimas del récord histórico del circuito, en manos de Facundo Ardusso, y fue medio segundo más rápido que la pole del año pasado conseguida por Marcelo Ciarrocchi. Además, con este resultado, Rossi alcanzó su segunda pole consecutiva en el campeonato —tras la del Callejero de Buenos Aires— y llegó a 28 clasificaciones ganadas en su historial dentro del TC2000.

Sin embargo, la historia no termina ahí. El formato de competencia le pondrá un condimento especial a la final del domingo: la grilla será invertida. De esta manera, Tomás Fernández, que finalizó sexto, largará desde la primera posición junto a Facundo Aldrighetti, mientras que Rossi deberá hacerlo desde el sexto cajón.

La final se disputará este domingo desde las 13:00, con transmisión de Carburando a través de TyC Sports. En un circuito tan técnico como El Zonda, y con una grilla invertida que suele dar sorpresas, el espectáculo está garantizado.

*Con información y foto de Carburando.