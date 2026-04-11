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Rugby

Universitario goleó y quedó a un paso del Top 8

La Uni superó con claridad a Alfiles y se afianza en zona de clasificación en el Torneo Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Universitario logró una victoria contundente al imponerse 43-12 ante Alfiles en condición de local, por la sexta fecha del Torneo Provincial USR. El equipo sostuvo su buen momento y ratificó en cancha el envión anímico tras la clasificación al Torneo del Interior B conseguida en Tucumán.

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Desde el inicio, el quince dirigido por Fernando Torcivia marcó diferencias en el juego. Universitario impuso condiciones con una propuesta dinámica y efectiva, dominando tanto en las formaciones como en el juego abierto. Esa superioridad se tradujo en el marcador con una producción ofensiva que le permitió apoyar siete tries y asegurar el punto bonus.

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Los tries del equipo sanjuanino fueron convertidos por Juan Cruz Magariños en dos oportunidades, Julián Aguiar, Francisco Marcucci, Mariano Lloveras, Federico González y Vito Sambrizzi. A su vez, Teo Azar aportó cuatro conversiones para completar una actuación sólida. En Alfiles, Lautaro Manrique y Ramiro Martín apoyaron los tries, mientras que Hugo Carrizo sumó una conversión.

Con este resultado, Universitario se posiciona de manera favorable en la tabla y encamina su clasificación al Top 8 Oro del Regional Cuyano. El equipo mantiene regularidad en su rendimiento y consolida un presente que lo tiene como protagonista dentro del rugby sanjuanino.

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