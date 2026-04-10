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Fútbol

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil y postergó su clasificación a la Fase Final del Sudamericano Sub 17

La Albiceleste nunca se encontró en partido frente a un rival que tuvo la contundencia a su favor. El Scratch aseguró su lugar en la próxima ronda y sacó su pasaje al Mundial de la categoría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Argentina perdió 3-0 ante Brasil por un doblete de Riquelme Henrique en el primer tiempo y el restante de Eduardo Conceicao en el complemento. De esta manera, postergó su clasificación a la Fase Final del Sudamericano Sub 17, que se desarrolla en las ciudades paraguayas de Ypané y Villeta.

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El equipo de Diego Placente sufrió la contundencia del Scratch. Riquelme, joven del Atlético Mineiro, fue la gran figura y aseguró la clasificación de su equipo a la próxima fase, como así también el pasaje al Mundial de la categoría. Por otro lado, la Albiceleste quedó segundo en la Zona B con 6 puntos, por delante de Venezuela (4), Bolivia (4) y Perú (0).

Cabe recordar que hay siete boletos a la Copa del Mundo para Sudamérica. Los dos mejores de cada zona se clasificarán a las semifinales. Estos cuatro equipos sellarán su boleto para la cita juvenil en Qatar 2026. Los terceros y cuartos de cada grupo pelearán por los puestos del 5° al 8° lugar, recordando que el quinto, sexto y séptimo también avanzarán al Mundial. Los últimos de la fase de grupos quedarán eliminados.

En la última fecha, la selección argentina debe ganarle a Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané, mientras que los brasileños chocarán con Venezuela en el estadio Ameliano de Villeta. Ambos duelos iniciarán el domingo desde las 17 (hora argentina). Perú quedará libre, aunque ya está eliminado.

Placente no podrá contar con Tobías Goytia ante La Verde, ya que el extremo de River Plate recibió la tarjeta roja tras una pelea entre los jugadores al término del clásico ante Brasil.

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