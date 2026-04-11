Tobías Martínez, modo fan total: cambió el casco por la reposera y se instaló en El Zonda con más de 20 amigos

Lejos del traje antiflama, del casco y de la presión de la pista, Tobías Martínez se permitió vivir el automovilismo desde otro lugar: el de hincha. Y lo hizo a su manera, bien sanjuanina. Aprovechando que el calendario del Turismo Carretera le dio un respiro, armó su mochila y se fue al autódromo El Zonda junto a una banda de más de 20 amigos para disfrutar del fin de semana fierrero.

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La base de operaciones no fue improvisada. Desde el viernes se instalaron en el cerro, en una de las clásicas “tribunas naturales” del Eduardo Copello, con vista privilegiada a la pista. Pero no era cualquier campamento: alquilaron un motorhome especialmente para no moverse en todo el fin de semana y montaron un verdadero cuartel general del fanático.

Embed - Tobías Martínez modo hincha en El Zonda: Asado, motorhome y hasta pasto sintético

No faltó nada. Llevaron provisiones para varios días, más de 20 atados de leña, carne para asado “modo maratón”, bebidas -con mención especial para la infaltable cerveza Cuyo-, pan, una carpita y hasta piso de césped sintético para mayor comodidad. Un lujo en plena montaña.

El asador oficial fue Ventura Bolaños, encargado de mantener viva la llama durante las tres jornadas. Mientras tanto, Tobías se lo vio relajado, en reposera, disfrutando con los suyos, aunque siempre dispuesto a dar una mano cuando hiciera falta. Sin tiempos, sin radios, sin estrategia de carrera; solo amigos, humo de asado y motores de fondo.

Y como en toda buena juntada, también hubo música. Sonaba cuando el rugido de los autos lo permitía, mezclándose con el ambiente único que ofrece El Zonda en un fin de semana cargado de acción con el TC2000 y el Top Race.