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El Zonda

Arranque prometedor para Fabián Flaqué en casa: fue tercero en la clasificación tras dominar los entrenamientos

El sanjuanino, que volvió a la categoría después de siete años, había sido el más rápido en la previa y ratificó su buen momento con un lugar en el top 3. La pole quedó en manos de Marcelo Ciarrocchi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Top Race tuvo este sábado su segunda clasificación de la temporada 2026 en el autódromo “El Zonda - Eduardo Copello”, en una jornada que tuvo como gran protagonista a Marcelo Ciarrocchi, quien se quedó con la pole position. Sin embargo, todas las miradas locales estuvieron puestas en Fabián Flaqué, el único representante sanjuanino del fin de semana, que tuvo un regreso más que alentador a la categoría después de siete años. El piloto del Octanos Competición cerró la clasificación en la tercera posición, confirmando el gran rendimiento que había mostrado previamente.

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Es que el piloto local había sido el más rápido en los entrenamientos, marcando un tiempo de 1:19.726 y dominando la general de prácticas “como en el patio de su casa”. Ese registro lo posicionó como uno de los candidatos a pelear adelante en la clasificación, objetivo que finalmente logró al meterse entre los tres mejores.

La pole position quedó en manos de Ciarrocchi, quien clavó un tiempo de 1:19.435 al comando del Ford Mondeo del Halcón Motorsport. Segundo finalizó Diego Verriello, a 452 milésimas, mientras que Flaqué completó el podio de la clasificación. Más atrás se ubicaron Juan Pablo Traverso y Roberto Lobay.

La actividad tuvo un momento de tensión con el fuerte golpe de Nereo Queijeiro, que obligó a detener la tanda. El piloto, que había sido protagonista en los entrenamientos, no pudo registrar tiempo en la clasificación.

Con este panorama, Flaqué redondeó un inicio muy positivo en su regreso al Top Race y se ilusiona con ser protagonista en la final de este domingo, que se disputará desde las 11:40 en el circuito sanjuanino.

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