UPCN, a todo o nada por el sueño de la décima corona

UPCN afrontará este sábado el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, cuando reciba a Ciudad Vóley desde las 20 en su estadio. El equipo sanjuanino lidera la serie 2-0, luego de sus victorias como visitante, y buscará cerrar la definición para alcanzar su décima Liga Argentina.

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El encuentro se disputará en el estadio de UPCN, con entrada libre y gratuita, en una convocatoria abierta para acompañar esta instancia decisiva

Durante la semana, el plantel trabajó en aspectos técnicos y tácticos clave, con el objetivo puesto en sostener los niveles de juego frente a un rival exigente.

Se espera un buen marco de público en el estadio ubicado en General Acha 2550 Sur, con apertura de puertas desde las 18hs. A su vez, el partido será televisado por Fox Sports y podrá seguirse también por el canal de ACLAV en YouTube.