Con las mediciones que planea Hidráulica, San Juan tendrá predicciones meteorológicas propias

En un contexto de sequía extrema en San Juan, el Departamento de Hidráulica avanza en la incorporación de nuevas herramientas de medición para mejorar el pronóstico hídrico y la distribución del recurso.

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El director del área, José María Ginestar, explicó que uno de los principales desafíos es contar con información más precisa y en tiempo real. Actualmente, el sistema aún depende en gran parte de métodos tradicionales, como la medición manual en el río mediante “vagoneta”, una técnica que se utiliza desde hace más de 50 años.

Frente a esto, el organismo comenzó a trabajar en la implementación de tecnología moderna que permitirá medir el caudal de los ríos de forma automática. Se trata de sistemas que registran datos en tiempo real y reducen la intervención humana, mejorando la precisión.

“La idea es que convivan ambos sistemas: el tradicional, que ha dado información durante años, y los nuevos, que permiten transmitir datos en vivo”, indicó Ginestar.

El funcionario remarcó que la falta de información confiable ha sido uno de los principales focos de conflicto con los productores. En ese sentido, sostuvo que el problema no siempre es la cantidad de agua disponible, sino la dificultad para prever con exactitud cuánto se entregará.

“El regante necesita saber con certeza cuánta agua va a recibir para poder planificar. Ahí es donde el pronóstico juega un rol clave”, explicó.

Actualmente, las mediciones se concentran en puntos estratégicos como el kilómetro 101 del río San Juan, en Calingasta, además de estaciones meteorológicas distribuidas en la cordillera. Sin embargo, desde Hidráulica reconocen que el sistema aún requiere ampliación y modernización.

Entre los objetivos, también se encuentra mejorar el monitoreo de otros cursos de agua y avanzar en la medición de variables como nieve, lluvias y caudales, fundamentales para anticipar escenarios.

“Sin información no se pueden tomar decisiones, y menos en un contexto de crisis hídrica como el actual”, advirtió el titular del organismo.

Con estas medidas, el Gobierno busca reducir la incertidumbre, ordenar la distribución del recurso y dar mayor previsibilidad a los sectores productivos, en un escenario donde cada gota cuenta.