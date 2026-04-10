San Juan dirá presente en Panamá con tres promesas del ciclismo juvenil

El ciclismo sanjuanino vuelve a proyectarse a nivel internacional con la participación de tres de sus jóvenes figuras en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Facundo Tivani, Felipe Lucero y Benjamín Guzmán serán parte de la delegación argentina que dirá presente en la cuarta edición de este certamen, que se disputará del 12 al 25 de abril.

Pelotón en crisis El ciclismo sanjuanino y una temporada para el olvido: casi la mitad de las competencias programadas, más de 30 días sin correr y un final incierto

Tivani afrontará un doble desafío al competir tanto en la prueba contrarreloj como en ruta, mientras que Lucero y Guzmán concentrarán su participación exclusivamente en la modalidad de ruta. Los tres llegan con expectativas y el respaldo de una provincia históricamente ligada al ciclismo.

El evento, organizado por ODESUR, reunirá a representantes de 15 países en 23 disciplinas deportivas y es considerado una antesala clave para los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que eleva su importancia dentro del calendario internacional.

La delegación argentina contará con un total de doce ciclistas: Narella Cladera Fernández, Abril Azimonti, Victoria Lambert, Marianella Salomón, Zoe Milagros Quiroga, María Paz Peralta, Felipe Lucero, Benjamín Guzmán, Facundo Tivani, Máximo Sala, Martín Deltín y Federico Dalmasso.

El equipo estará bajo la conducción del experimentado Walter Pérez, ex ciclista profesional y referente del deporte nacional, quien liderará el cuerpo técnico en esta competencia.

Con una fuerte tradición sobre dos ruedas, San Juan vuelve a aportar talento a la selección, reafirmando su lugar como cuna del ciclismo argentino y generando expectativas de cara a lo que será una nueva vidriera internacional para sus jóvenes promesas.