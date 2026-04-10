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San Juan dirá presente en Panamá con tres promesas del ciclismo juvenil

Facundo Tivani, Felipe Lucero y Benjamín Guzmán integran la Selección Argentina que competirá en los Juegos Suramericanos de la Juventud. La cita reúne a los mejores talentos del continente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ciclismo sanjuanino vuelve a proyectarse a nivel internacional con la participación de tres de sus jóvenes figuras en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Facundo Tivani, Felipe Lucero y Benjamín Guzmán serán parte de la delegación argentina que dirá presente en la cuarta edición de este certamen, que se disputará del 12 al 25 de abril.

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Tivani afrontará un doble desafío al competir tanto en la prueba contrarreloj como en ruta, mientras que Lucero y Guzmán concentrarán su participación exclusivamente en la modalidad de ruta. Los tres llegan con expectativas y el respaldo de una provincia históricamente ligada al ciclismo.

El evento, organizado por ODESUR, reunirá a representantes de 15 países en 23 disciplinas deportivas y es considerado una antesala clave para los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que eleva su importancia dentro del calendario internacional.

La delegación argentina contará con un total de doce ciclistas: Narella Cladera Fernández, Abril Azimonti, Victoria Lambert, Marianella Salomón, Zoe Milagros Quiroga, María Paz Peralta, Felipe Lucero, Benjamín Guzmán, Facundo Tivani, Máximo Sala, Martín Deltín y Federico Dalmasso.

El equipo estará bajo la conducción del experimentado Walter Pérez, ex ciclista profesional y referente del deporte nacional, quien liderará el cuerpo técnico en esta competencia.

Con una fuerte tradición sobre dos ruedas, San Juan vuelve a aportar talento a la selección, reafirmando su lugar como cuna del ciclismo argentino y generando expectativas de cara a lo que será una nueva vidriera internacional para sus jóvenes promesas.

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