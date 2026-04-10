Megaferia solidaria en San Juan: ropa de invierno, precios bajísimos y una ayuda a quienes más lo necesitan

Megaferia solidaria en la Casa de la Bondad: prendas de invierno a precios accesibles para recaudar fondos y sostener las obras de la Fundación Manos Abiertas.

Con la llegada de los primeros fríos, la Fundación Manos Abiertas decidió redoblar su apuesta solidaria y lanza una nueva edición de su tradicional feria, esta vez en formato “mega”: los sanjuaninos podrán encontrar ropa y calzado baratísimo, en buenas condiciones y con lo recaudado podrán sostener acciones sociales clave.

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La cita será mañana sábado 11 de abril, de 15 a 19 horas, en la Casa de la Bondad, donde se realizará la Mega Feria Solidaria – Temporada Invierno 2026, con una amplia variedad de prendas en excelente estado. “Esta feria solidaria es una de las formas en que la Fundación puede obtener recursos económicos para sostener sus obras”, explicó su presidenta, Silvina Dibella .

Una oportunidad para comprar y ayudar

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La feria funcionará por la tarde en los patios de la Casa de la Bondad, con ingreso por el lateral de Circunvalación (anillo interno), entre Ignacio de la Roza y Nuche. Allí, quienes se acerquen podrán encontrar ropa de invierno para todas las edades y estilos.

Habrá desde tapados de dama -de piel y de paño- hasta sacos tipo blazer, camperas de abrigo para hombres y niños, pantalones sastreros, pulóveres, remeras, zapatos, botas y una gran variedad de accesorios como pañuelos y pashminas.

“Lo que van a encontrar son prendas en muy buen estado, todo en muy buen estado. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque para encontrar algo bonito que les sirva para el invierno y, de paso, nos ayuden”, señaló Dibella.

Además, recordó que la feria funciona durante todo el año -martes, jueves y sábados en calle Mendoza, antes de Comandante Cabot-, pero destacó que esta edición será especial por el volumen y la variedad de productos.

Más de 100 voluntarios y tres obras activas

Detrás de la feria hay un trabajo sostenido por más de 100 voluntarios que participan en distintas iniciativas de la fundación.

Una de ellas es el equipo Madre Teresa, que desde hace más de ocho años acompaña a personas en situación de soledad, tanto en domicilios como en geriátricos. “Son voluntarios que van siempre de a dos a acompañar a quienes más lo necesitan”, explicó.

Otra línea de acción es el Centro Educativo San Ignacio, que brinda apoyo escolar en Caucete, especialmente en Villa Dolores y en residencias de la Dirección de Niñez, con acompañamiento a estudiantes de nivel primario y secundario.

A esto se suma el trabajo en cuidados paliativos en el Hospital Rawson, donde voluntarios acompañan a pacientes internados junto al equipo médico.

En paralelo, la fundación impulsa campañas de concientización ambiental, como la recolección de tapitas en más de 50 escuelas de la provincia. “No es una tarea fuerte en lo económico, pero sí es muy valiosa para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente”, destacó Dibella.

La Casa de la Bondad y los desafíos actuales

La Casa de la Bondad —espacio central para el desarrollo de las actividades— se encuentra actualmente en pausa en cuanto a su funcionamiento pleno, debido a cuestiones administrativas que se deben resolver para acceder a un esquema que será vital: un subsidio del gobeirno provincial.

A la vez, necesitan fondos para afrontar arreglos edilicios. “Estamos con humedades y otras cuestiones que hay que resolver. Son gastos que no pueden esperar”, indicó. En ese contexto, la feria aparece como una herramienta fundamental para generar ingresos y sostener el trabajo cotidiano.

Cambio de conducción

En paralelo a esta actividad, la fundación atraviesa un proceso de transición institucional. Silvina Dibella dejará la presidencia en los próximos días, dando paso a una nueva etapa. Quien asumirá la presidencia es Alicia Quiroga.

De todos modos, Dibella continuará vinculada a la organización, especialmente en la coordinación de la feria solidaria.

Desde la fundación destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, tanto a través de compras en la feria como mediante donaciones. “El dinero siempre es muy necesario. Tenemos gastos importantes y buscamos anticiparnos a situaciones como el pago de aguinaldos o arreglos urgentes”, señaló Dibella.

Por eso, reiteraron la invitación a participar de esta megaferia, que no solo ofrece precios accesibles, sino también la posibilidad de colaborar con quienes más lo necesitan.