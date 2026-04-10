viernes 10 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fundación Manos Abiertas

Megaferia solidaria en San Juan: ropa de invierno, precios bajísimos y una ayuda a quienes más lo necesitan

Se organiza una edición de una feria solidaria con una gran liquidación de prendas de invierno. Lo recaudado permitirá sostener tres obras activas.

Por Elizabeth Pérez
Megaferia solidaria en la Casa de la Bondad: prendas de invierno a precios accesibles para recaudar fondos y sostener las obras de la Fundación Manos Abiertas.

Megaferia solidaria en la Casa de la Bondad: prendas de invierno a precios accesibles para recaudar fondos y sostener las obras de la Fundación Manos Abiertas.

image
image
image
image

Con la llegada de los primeros fríos, la Fundación Manos Abiertas decidió redoblar su apuesta solidaria y lanza una nueva edición de su tradicional feria, esta vez en formato “mega”: los sanjuaninos podrán encontrar ropa y calzado baratísimo, en buenas condiciones y con lo recaudado podrán sostener acciones sociales clave.

Lee además
La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Importante noticia

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan
orrego recorrio la casa de la bondad
Solidaridad

Orrego recorrió la Casa de la Bondad

La cita será mañana sábado 11 de abril, de 15 a 19 horas, en la Casa de la Bondad, donde se realizará la Mega Feria Solidaria – Temporada Invierno 2026, con una amplia variedad de prendas en excelente estado. “Esta feria solidaria es una de las formas en que la Fundación puede obtener recursos económicos para sostener sus obras”, explicó su presidenta, Silvina Dibella.

Una oportunidad para comprar y ayudar

image

La feria funcionará por la tarde en los patios de la Casa de la Bondad, con ingreso por el lateral de Circunvalación (anillo interno), entre Ignacio de la Roza y Nuche. Allí, quienes se acerquen podrán encontrar ropa de invierno para todas las edades y estilos.

Habrá desde tapados de dama -de piel y de paño- hasta sacos tipo blazer, camperas de abrigo para hombres y niños, pantalones sastreros, pulóveres, remeras, zapatos, botas y una gran variedad de accesorios como pañuelos y pashminas.

“Lo que van a encontrar son prendas en muy buen estado, todo en muy buen estado. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque para encontrar algo bonito que les sirva para el invierno y, de paso, nos ayuden”, señaló Dibella.

Además, recordó que la feria funciona durante todo el año -martes, jueves y sábados en calle Mendoza, antes de Comandante Cabot-, pero destacó que esta edición será especial por el volumen y la variedad de productos.

Más de 100 voluntarios y tres obras activas

Detrás de la feria hay un trabajo sostenido por más de 100 voluntarios que participan en distintas iniciativas de la fundación.

  • Una de ellas es el equipo Madre Teresa, que desde hace más de ocho años acompaña a personas en situación de soledad, tanto en domicilios como en geriátricos. “Son voluntarios que van siempre de a dos a acompañar a quienes más lo necesitan”, explicó.
  • Otra línea de acción es el Centro Educativo San Ignacio, que brinda apoyo escolar en Caucete, especialmente en Villa Dolores y en residencias de la Dirección de Niñez, con acompañamiento a estudiantes de nivel primario y secundario.
  • A esto se suma el trabajo en cuidados paliativos en el Hospital Rawson, donde voluntarios acompañan a pacientes internados junto al equipo médico.

En paralelo, la fundación impulsa campañas de concientización ambiental, como la recolección de tapitas en más de 50 escuelas de la provincia. “No es una tarea fuerte en lo económico, pero sí es muy valiosa para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente”, destacó Dibella.

La Casa de la Bondad y los desafíos actuales

La Casa de la Bondad —espacio central para el desarrollo de las actividades— se encuentra actualmente en pausa en cuanto a su funcionamiento pleno, debido a cuestiones administrativas que se deben resolver para acceder a un esquema que será vital: un subsidio del gobeirno provincial.

A la vez, necesitan fondos para afrontar arreglos edilicios. “Estamos con humedades y otras cuestiones que hay que resolver. Son gastos que no pueden esperar”, indicó. En ese contexto, la feria aparece como una herramienta fundamental para generar ingresos y sostener el trabajo cotidiano.

Cambio de conducción

En paralelo a esta actividad, la fundación atraviesa un proceso de transición institucional. Silvina Dibella dejará la presidencia en los próximos días, dando paso a una nueva etapa. Quien asumirá la presidencia es Alicia Quiroga.

De todos modos, Dibella continuará vinculada a la organización, especialmente en la coordinación de la feria solidaria.

Desde la fundación destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, tanto a través de compras en la feria como mediante donaciones. “El dinero siempre es muy necesario. Tenemos gastos importantes y buscamos anticiparnos a situaciones como el pago de aguinaldos o arreglos urgentes”, señaló Dibella.

Por eso, reiteraron la invitación a participar de esta megaferia, que no solo ofrece precios accesibles, sino también la posibilidad de colaborar con quienes más lo necesitan.

Temas
Seguí leyendo

"Rinde Más": vuelve la feria con producción local y precios más económicos de Rawson

San Juan volverá a respirar flamenco de la mano de la Feria Raíces

La Feria y Mercado de Abasto de Capital cambia sus horarios de atención

Avanzan con el Plan de Pavimentación Urbana en Caucete

Folktrónica y ritmo en vivo: "Folkothers" se presenta este sábado en la Capital

Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

Con un desencuentro político, el Consejo Superior de la UNSJ aprobó el presupuesto 2026 con un aumento del 9,49%

Una treintena de Mujeres Audaces vuelven a escena con un show futurista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
folktronica y ritmo en vivo: folkothers se presenta este sabado en la capital
Música

Folktrónica y ritmo en vivo: "Folkothers" se presenta este sábado en la Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Además de los cuatro dirigentes nombrados, en la foto también aparece Jaqueline Yubel, funcionaria de Rawson y presidenta de la Juventud Peronista. 
Encuentros

Qué hay detrás de la foto entre cuatro dirigentes peronistas post charla de Ofelia Fernández

Robó en un colectivo, pero un comerciante de La Bebida lo atrapó en pleno escape y cayó tras las rejas
Flagrancia

Robó en un colectivo, pero un comerciante de La Bebida lo atrapó en pleno escape y cayó tras las rejas

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil

Encontraron muerta a Maitena Garofalo: investigan si se suicidó
Tragedia

Encontraron muerta a Maitena Garofalo: investigan si se suicidó

Este es Olmedo, el joven acusado de tentativa de femicidio.
Violencia de género

Dos meses más de prisión para el acusado de golpear e intentar matar a su expareja en Chimbas

Te Puede Interesar

Tensión en Pocito: un estudiante llevó un rifle de aire comprimido a una escuela
Muy grave

Tensión en Pocito: un estudiante llevó un rifle de aire comprimido a una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Red Tulum.
Costos

Boleto de colectivo en San Juan: para los empresarios debería costar $1.300

Quedó libre el empleado de comercio de Santa Lucía que acosaba a una adolescente
Juicio abreviado

Quedó libre el empleado de comercio de Santa Lucía que acosaba a una adolescente

Juan Atampiz (foto de archivo).
Breve

En Zonda, con un discurso de 2' 44'' el intendente Atampiz abrió las sesiones en el Concejo Deliberante

   
Tribunales

Condenan a un sanjuanino que falsificaba y vendía obleas RTO