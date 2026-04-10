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Selección Argentina

Garnacho, con un pie afuera del Mundial y una confesión fulminante: "Dijeron que iba a ser importante"

El jugador del Chelsea no se arrepiente de haber decidido representar a la Albiceleste, pese a hoy estar relegado en la consideración de Lionel Scaloni. Sus próximos objetivos y la admiración por Messi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Pocos futbolistas generaron tanta expectativa en los últimos años en la Selección Argentina como Alejandro Garnacho. Más allá de su prometedora irrupción en un gigante como Manchester United, el hecho de que siendo español haya decido representar a Argentina le sumó un condimento especial. Lionel Scaloni no dudó en abrirle las puertas, tanto en las Eliminatorias como en la Copa América 2024, pero nunca pudo explotar todo su talento y fue perdiendo terreno, a tal punto que hoy está afuera de la lista para el Mundial 2026.

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El contraste es elocuente. Mientras la Roja busca variantes en ataque ante las lesiones de Mikel Merino y Nico Williams, la Albiceleste ofrece un panorama opuesto: sobrepoblación ofensiva y una competencia feroz que empuja al Bichito varios casilleros hacia atrás. Quizás, de haber optado por su país de nacimiento, su lugar en la Copa del Mundo estaría asegurado. Pero ese terreno pertenece a las conjeturas, a lo que nunca fue ni será. En la realidad concreta, Garnacho no mira hacia atrás ni se arrepiente de su decisión.

Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía nueve años, toda la familia se mudó a España. No sé por qué. Mi abuelo se fue a trabajar a España y se quedaron. Después mi mamá conoció a mi papá”, comenzó su historia Garnacho. Y fue claro sobre la Selección: “La razón por la que elegí Argentina fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro”.

Su recorrido con la Mayor, por ahora, ofrece números discretos: ocho partidos oficiales (270 minutos en cancha) y una medalla de campeón de América. Sus rendimientos no alcanzaron para convencer del todo al cuerpo técnico. Aun así, el destino le regaló escenas imborrables, como compartir vestuario y cancha con Lionel Messi, a quien llenó de elogios en ESPN: “Siempre recuerdo la primera vez que estuve con él en una concentración, compartiendo cada día, comiendo, entrenando, durmiendo… Una semana con él, fue un sueño. Le pedí una foto”.

La admiración se profundizó en la cercanía cotidiana, donde el mito se volvió humano: “Es una persona normal. Si estás comiendo con el resto de los jugadores, lo ves a Messi, pero es una persona normal. Es muy humilde, cuando lo ves entrenar ves su calidad”.

No sorprende, entonces, que Leo haya sido un factor determinante en su decisión internacional: “Messi también tiene mucho que ver con eso. Tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil”. Y, aunque el horizonte inmediato parezca esquivo y el Mundial asome como una utopía, Garnacho no resigna su ambición ni su fe: “Sé que haré grandes cosas para ellos. Es cuestión de tiempo”.

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