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Preocupación en la Scaloneta

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo y se perderá los próximos partidos

El delantero del Inter de Milán viene de anotarle un doblete a la Roma en su regreso a las canchas.

Por Agencia NA
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El delantero argentino Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo, por lo que se perderá al menos los próximos dos partidos del Inter de Milán, que va puntero en la Serie A.

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“El Toro" viene de anotarle un doblete a la Roma, en lo que había sido su regreso a las canchas después de varias semanas.

La odisea del delantero argentino comenzó el pasado 18 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, cuando debió retirarse a la hora de juego por un desgarro que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda.

Luego de dicha lesión, el Inter quedó eliminado de la Champions League dando una muy pobre imagen ante el equipo noruego, que se impuso con un contundente resultado global de 5-2.

El regreso de Martínez se dio recién el pasado domingo 5 de abril, luego de más de un mes y medio alejado de las canchas, cuando se lució con un doblete en el triunfo 5-2 ante la Roma, por la trigésimo primera fecha de la Serie A de Italia, donde el Inter lidera con siete puntos de ventaja sobre su clásico rival, el Milan.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el delantero argentino se resintió de dicha lesión, por lo que se perderá al menos los próximos dos compromisos del Inter, que serán ante el Como y el Cagliari en la Serie A.

En la presente temporada, Martínez es el máximo goleador de la Serie A con 16 anotaciones.

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