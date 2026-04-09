El día que Argentina enfrentó a Honduras en el Bicentenario y Messi terminó en una clínica sanjuanina

Aquel antecedente se remonta al 27 de mayo de 2016, cuando la Albiceleste, que era dirigida por Gerardo 'Tata' Martino, disputaba su último amistoso antes de la Copa América Centenario. El escenario fue el Estadio San Juan del Bicentenario, colmado de hinchas que vivían una verdadera fiesta. 'Los Catrachos' serán rivales de Scaloni antes del Mundial. El recuerdo del choque en el gigante pocitano.

Última prueba Confirmaron cuáles serán los últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

En lo futbolístico, Argentina se impuso 1-0 con un gol de Gonzalo Higuaín a los 31 minutos del primer tiempo, tras una gran maniobra individual dentro del área. Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila cambió drásticamente en el complemento.

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A los 19 minutos del segundo tiempo, Messi recibió un fuerte rodillazo en la zona lumbar que lo dejó tendido en el césped. La escena generó una preocupación inmediata: el capitán no lograba levantarse y debió ser reemplazado en medio de un silencio cargado de incertidumbre.

El operativo posterior fue impactante. El rosarino fue trasladado en ambulancia a una clínica ubicada sobre Avenida Libertador, con un despliegue policial que incluyó cortes de calles y desvíos para agilizar el trayecto. Ingresó por un acceso lateral, donde ya lo esperaba el doctor Eduardo Orellano, acompañado por el médico de la delegación, Alejandro Rolón.

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Allí le realizaron estudios exhaustivos, entre ellos una resonancia magnética y una tomografía computada 3D, mientras el mundo del fútbol seguía minuto a minuto su evolución. El antecedente inmediato sumaba tensión: el día anterior, Sergio Romero había sido atendido en el mismo centro por una molestia en la rodilla.

Finalmente, el alivio llegó rápido. El golpe no fue de gravedad y Messi pudo recuperarse sin inconvenientes, quedando a disposición para la competencia continental que después disputó sin problemas.

Ahora, casi diez años después, Argentina y Honduras volverán a verse las caras -con un amistoso programado para el 6 de junio de 2026 en Estados Unidos- en un nuevo capítulo de preparación. Pero para los sanjuaninos, aquel cruce de 2016 seguirá siendo imposible de olvidar. Mirá el video: