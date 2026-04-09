Caos en el comercio de San Juan por la caída de Mercado Pago: "Se perdieron ventas"

Durante la tarde de este jueves, una caída masiva en la aplicación de Mercado Pago provocó una jornada caótica en el comercio de San Juan, donde las operaciones digitales se vieron seriamente afectadas.

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Según reportaron usuarios a nivel nacional, la plataforma presentó errores críticos: dificultades para visualizar saldos, problemas para realizar transferencias y la imposibilidad de pagar mediante código QR en locales físicos. La situación se replicó en la provincia y generó demoras, malestar y pérdidas económicas.

Desde el sector comercial, el impacto fue inmediato. El presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, explicó a Tiempo de San Juan que “las fallas impactaron de lleno en la rutina diaria de muchas personas”, y remarcó que en muchos casos los clientes no pudieron concretar sus compras.

“Obviamente se perdieron ventas, pero la situación es la que apremia”, sostuvo. Además, detalló una de las principales complicaciones que se repitió durante el día: “Hacés la transferencia, pero no te podés llevar las cosas hasta que llegue el dinero”.

Dependencia creciente y ventas frenadas

Quiroga también puso el foco en el nivel de dependencia que tienen los comercios respecto a las billeteras virtuales. “De 10 operaciones, 3 son con Mercado Pago”, aseguró, dejando en evidencia el peso que tiene esta herramienta en la dinámica diaria de ventas.

En ese contexto, la imposibilidad de acceder a la aplicación o incluso de consultar saldos agravó el panorama. “En muchos casos no dejaba abrir la app ni ver saldos”, agregó.