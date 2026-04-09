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El video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de Brasil: posó con la camiseta de Desamparados y estalló TikTok

El funcionario judicial se grabó en la icónica terraza de Rocinha, en Río de Janeiro. El detalle que llamó la atención: lo hizo con la camiseta del club de sus amores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un video grabado en Brasil se volvió viral en las últimas horas en TikTok y tuvo como protagonista a un sanjuanino conocido en el ámbito judicial. Se trata de Leonardo Villalba, fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien sorprendió al aparecer en una de las locaciones más populares de Río de Janeiro.

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En las imágenes se lo ve en la famosa terraza de la favela Rocinha, específicamente en el punto turístico conocido como Porta do Céu (“Puerta del Cielo”), desde donde se realizan los videos con dron que son furor en redes sociales. Pero lo que más llamó la atención en San Juan fue su pilcha, ya que llevaba puesta la camiseta de Sportivo Desamparados, el club de sus amores.

El clip sigue la dinámica típica de esta experiencia turística. Todo comienza en una vivienda sencilla, desde donde el visitante sale hacia una terraza despejada. Allí, generalmente hay una silla de madera y una vista imponente. En ese momento, un dron realiza un rápido alejamiento, mostrando la inmensidad de la favela, con sus construcciones apiladas, y el contraste con los edificios de lujo de la zona de São Conrado, los morros y el mar de fondo.

El acceso a esta actividad tiene un costo que suele oscilar entre los 200 y 330 reales por persona (unos 40 a 65 dólares), e incluye la filmación con dron, la edición básica del video y el acompañamiento de guías locales, lo que garantiza mayor seguridad durante la visita. Debido a su popularidad, en temporada alta pueden registrarse demoras de hasta dos horas para grabar el clip.

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