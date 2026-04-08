Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Ni las máximas autoridades del Poder Judicial de San Juan se salvan de la delincuencia. Ladrones se metieron en la finca de Albardón de uno de los ministros de la Corte de Justicia y saquearon su casa de fin de semana. Rompieron el sistema de alarma y robaron hasta sábanas, según fuentes del caso.

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El hecho causó revuelo porque la víctima fue el cortista Marcelo Lima , quien es amante de los caballos y posee una finca ubicada en las calles Sarmiento e Italia, en Albardón, confirmaron fuentes oficiales. El episodio se conoció este miércoles, pero en realidad ocurrió en la madrugada del martes, aclararon.

De acuerdo con versiones oficiales, quien descubrió el robo fue el casero de la finca. El hombre, de apellido Páez, se despertó a primera hora del martes y, al recorrer la propiedad, advirtió que la puerta y una ventana con rejas de la casa de fin de semana estaban violentadas.

Existe hermetismo en torno al caso y no trascendieron detalles del botín que se llevaron los ladrones. Sin embargo, una fuente indicó a TIEMPO DE SAN JUAN que los delincuentes sustrajeron juegos de sábanas, vajilla, una pava eléctrica y otros elementos del hogar. También confirmaron que dañaron el sistema de alarma de la vivienda.

El casero radicó la denuncia en la Comisaría 18ª de Albardón. En la investigación intervienen las brigadas de la Policía y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.