miércoles 8 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No se salva nadie

Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Delincuentes ingresaron a su finca y saquearon la vivienda del ministro Marcelo Lima, uno de los cinco integrantes del máximo tribunal de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.

El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.

Ni las máximas autoridades del Poder Judicial de San Juan se salvan de la delincuencia. Ladrones se metieron en la finca de Albardón de uno de los ministros de la Corte de Justicia y saquearon su casa de fin de semana. Rompieron el sistema de alarma y robaron hasta sábanas, según fuentes del caso.

Lee además
robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habian salido del penal y son el terror de rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

El hecho causó revuelo porque la víctima fue el cortista Marcelo Lima, quien es amante de los caballos y posee una finca ubicada en las calles Sarmiento e Italia, en Albardón, confirmaron fuentes oficiales. El episodio se conoció este miércoles, pero en realidad ocurrió en la madrugada del martes, aclararon.

De acuerdo con versiones oficiales, quien descubrió el robo fue el casero de la finca. El hombre, de apellido Páez, se despertó a primera hora del martes y, al recorrer la propiedad, advirtió que la puerta y una ventana con rejas de la casa de fin de semana estaban violentadas.

Existe hermetismo en torno al caso y no trascendieron detalles del botín que se llevaron los ladrones. Sin embargo, una fuente indicó a TIEMPO DE SAN JUAN que los delincuentes sustrajeron juegos de sábanas, vajilla, una pava eléctrica y otros elementos del hogar. También confirmaron que dañaron el sistema de alarma de la vivienda.

El casero radicó la denuncia en la Comisaría 18ª de Albardón. En la investigación intervienen las brigadas de la Policía y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo lo tiene claro: "A medida que la cosa empieza a ir mejor la resistencia se hace cada vez más alta"

Una mujer bajó del colectivo en el Valle Grande y dos motochorros la asaltaron a punta de pistola

Lo desvalijaron, entró a Facebook y encontró sus cosas: hay un detenido en Caucete

Una familia gitana de Santa Fe será juzgada en San Juan por un caso de trata de una adolescente

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda

Una figura del rock llegará a San Juan: dónde y cuándo

Dolor en Jujuy por la muerte del operario tras caer de una maquinaria en una mina en Calingasta

Dolor en Angaco: esperaba a su hijo en la parada del colectivo y murió de un infarto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron a la mujer que perdio la vida en un choque en rivadavia
Delitos Especiales

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia
Delitos Especiales

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

Giovani Lo Celso, investigado junto a otros seis futbolistas por la compra de relojes de contrabando
Justicia andorrana

Giovani Lo Celso, investigado junto a otros seis futbolistas por la compra de relojes de contrabando

El accidente en Marquesado se cobró una nueva vida en San Juan (Foto gentileza Diario La Ventana). 
Rivadavia

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Pueblo de m...: la bronca de una joven que estuvo bajo sospecha por la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo
En las redes

"Pueblo de m...": la bronca de una joven que estuvo bajo sospecha por la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo

Imagen ilustrativa
Botín millonario

Una banda se llevó 4 toneladas de pasas de uva de una finca de Sarmiento

Te Puede Interesar

El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.
No se salva nadie

Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Temporada otoño-invierno en San Juan: el atraso de la llegada del frío ralentiza las ventas y se mantienen prácticamente los mismos precios del año pasado
Inicio

Temporada otoño-invierno en San Juan: el atraso de la llegada del frío ralentiza las ventas y se mantienen prácticamente los mismos precios del año pasado

Imagen ilustrativa
En la Justicia Federal

Una familia gitana de Santa Fe será juzgada en San Juan por un caso de trata de una adolescente

La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.
Conflicto salarial

El Gobierno confirmó que descontará el día a los docentes que paren este jueves

Kicillofismo vs kirchnerismo: la disputa en la Federación Argentina de Municipios y el rol de un intendente sanjuanino
Trama política

Kicillofismo vs kirchnerismo: la disputa en la Federación Argentina de Municipios y el rol de un intendente sanjuanino