El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Nadie está exento de los hechos delictivos, ni siquiera los fiscales del Poder Judicial de San Juan. El martes a la noche entraron a robar a la casa de un fiscal de la mismísima UFI Delitos contra la Propiedad, la unidad que investiga estos casos. No se llevaron demasiado, pero el episodio puso en alerta a la Policía y a los funcionarios del histórico edificio de calle Rivadavia.

Marquesado Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Altas fuentes judiciales confirmaron que la víctima del robo fue el fiscal Miguel Gay, funcionario de la UFI Delitos contra la Propiedad. No es la primera vez que pasa. TIEMPO DE SAN JUAN contó hechos similares de los que fueron blanco funcionarios judiciales, entre ellos jueces, un fiscal federal y la propia ministra de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto. Es más, en febrero último, este medio contó en exclusivo los dos robos que sufrió una empleada de la misma UFI, en menos de una semana.

Fue un vecino de calle Mariano Moreno, en Trinidad, quien el martes a la noche dio aviso al 911 acerca de los ruidos extraños que escuchaba en una casa lindera. Esa persona, de apellido Lucero, luego fue entrevistada por dos policías del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar y éste les indicó la vivienda.

Los uniformados se dirigieron al domicilio indicado y advirtieron que la puerta estaba abierta. En ese momento se comunicaron con el propietario, que resultó ser el fiscal Gay. El mismo funcionario luego se hizo presente y confirmó que le habían robado cinco pares de zapatillas y otras cosas, pero no denuncio la sustracción de dinero u otros objetos de gran valor, aclararon las fuentes.

Los policías de la Comisaría 3ra concurrieron al lugar y tomaron las primeras medidas, a la vez que se informó de todo al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.