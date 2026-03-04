Robó hasta los sanitarios de un edificio municipal y zafó de la cárcel

Un hombre que desmanteló parte de un inmueble municipal en construcción en Caucete fue condenado este martes en un juicio abreviado, luego de reconocer su responsabilidad en el hecho. Se trata de Matías López, quien aceptó la acusación en su contra por el robo ocurrido el 27 de diciembre pasado, en horas de la mañana.

El episodio tuvo como escenario el edificio donde próximamente funcionará un Punto Digital del municipio, situado en la esquina de Colón y Juan José Bustos. De ese lugar, el acusado sustrajo distintos elementos esenciales para la instalación y funcionamiento del espacio.

Según la investigación judicial, entre los objetos robados había artefactos sanitarios —como un lavamanos y dos inodoros—, aberturas de aluminio con vidrio, candados, cámaras de seguridad junto con su DVR y cargadores. El faltante fue advertido por el sereno del predio, quien dio aviso a la Policía y activó el procedimiento que permitió avanzar con la causa.

Con las pruebas reunidas por la UFI de Delitos contra la Propiedad, López terminó admitiendo el delito y accedió a una pena de cinco meses de prisión de cumplimiento condicional. De esta manera, evitará ir a la cárcel, aunque deberá cumplir con las reglas de conducta que le impuso la Justicia para no perder el beneficio.