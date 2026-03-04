miércoles 4 de marzo 2026

Caucete

Robó hasta los sanitarios de un edificio municipal y zafó de la cárcel

El acusado admitió haber saqueado el espacio donde funcionará un Punto Digital en Caucete y fue condenado a cinco meses de prisión condicional tras un acuerdo abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
caucete

Un hombre que desmanteló parte de un inmueble municipal en construcción en Caucete fue condenado este martes en un juicio abreviado, luego de reconocer su responsabilidad en el hecho. Se trata de Matías López, quien aceptó la acusación en su contra por el robo ocurrido el 27 de diciembre pasado, en horas de la mañana.

El episodio tuvo como escenario el edificio donde próximamente funcionará un Punto Digital del municipio, situado en la esquina de Colón y Juan José Bustos. De ese lugar, el acusado sustrajo distintos elementos esenciales para la instalación y funcionamiento del espacio.

Según la investigación judicial, entre los objetos robados había artefactos sanitarios —como un lavamanos y dos inodoros—, aberturas de aluminio con vidrio, candados, cámaras de seguridad junto con su DVR y cargadores. El faltante fue advertido por el sereno del predio, quien dio aviso a la Policía y activó el procedimiento que permitió avanzar con la causa.

Con las pruebas reunidas por la UFI de Delitos contra la Propiedad, López terminó admitiendo el delito y accedió a una pena de cinco meses de prisión de cumplimiento condicional. De esta manera, evitará ir a la cárcel, aunque deberá cumplir con las reglas de conducta que le impuso la Justicia para no perder el beneficio.

Dejá tu comentario

En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.

Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Por Redacción Tiempo de San Juan

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Por Elizabeth Pérez
El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar