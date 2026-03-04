miércoles 4 de marzo 2026

Atraco en una carnicería

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital

El atraco se produjo el martes por la noche en una esquina de Trinidad. No hubo lesionados: tomaron el dinero de la caja, pero el botín más grande terminó siendo la carne.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El carnicero asaltado contó que es el cuarto hecho delictivo que sufre.

El carnicero asaltado contó que es el cuarto hecho delictivo que sufre.

Tres ladrones perpetraron un golpe armado contra una carnicería de Trinidad. Lo insólito del asalto fue que manotearon el dinero de la caja registradora, pero aparentemente no era lo que esperaban y optaron por otro botín. Fue entonces cuando el cabecilla de la banda gritó: “La mercadería”, y se alzaron con más de 70 kilos de carne, entre chorizos, asado y otros cortes.

El único consuelo que le quedó a José Martínez, propietario de Carnicería Tomás y una de las víctimas, fue que “no estuvieron más de cinco minutos. Y no nos lastimaron. Tampoco hicimos nada para resistirnos. Nuestra vida vale más que la de ellos”. El comerciante también contó que hace tres meses abrieron ese local, aunque conoce bien la actividad, dado que lleva 40 años en el rubro y ya sufrió cuatro asaltos.

image
El atraco ocurri&oacute; en el interior de este comercio situado en Pedro de Valdivia, casi Catamarca.

El atraco ocurrió en el interior de este comercio situado en Pedro de Valdivia, casi Catamarca.

El negocio está ubicado sobre calle Pedro de Valdivia, casi Catamarca, en Trinidad, Capital. Los ladrones irrumpieron en el local a las 20.45 de este martes 3 de marzo. “Nosotros acabábamos de atender a unos clientes y entraron los tres ladrones. Eran dos jóvenes y una chica. Ella no tenía más de veinte años. Se vinieron adonde estábamos nosotros (en referencia al carnicero y él) y nos encañonaron”, relató José Martínez.

El comerciante describió que los dos hombres tenían entre 25 y 27 años. La muchacha era más joven y aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia. Recordó que uno de los hombres daba las órdenes y portaba una pistola. “Nos insultaron, pero no nos tocaron. Uno de ellos mandaba y los otros empezaron a revisar todo”, agregó.

image

Los ladrones lograron apoderarse de unos 70 mil pesos en efectivo, pero querían más. Fue entonces cuando el cabecilla gritó: “La mercadería”, y los dos cómplices comenzaron a sacar chorizos, presas de pollo y toda la carne que podían, relató José Martínez. En total, robaron más de 70 kilos.

El asalto duró apenas unos minutos. Los delincuentes salieron con las bolsas cargadas de carne y emprendieron la corrida por calle Pedro de Valdivia, para luego desaparecer por el interior del barrio Manantiales. Después del hecho, el comerciante dio aviso al 911 y más tarde llegaron los policías de la Comisaría 3ra.

