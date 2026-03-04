Cuatro menores aportarán su testimonio para reconstruir la muerte de un hombre en el carnaval de Ausonia

La Justicia avanza en la investigación por el fallecimiento de Pablo Vitale, reconocido y apreciado miembro del Club Ausonia, quien murió el domingo tras los festejos de Carnaval en Capital. En el episodio intervino un adolescente que fue demorado y posteriormente restituido a sus padres, mientras la causa continúa bajo análisis ante la existencia de puntos aún no esclarecidos.

Conmoción Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Capital Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

El expediente quedó a cargo del juez de Menores Jorge Toro, quien informó que el sumario policial ingresó el lunes al juzgado. Según explicó, las primeras declaraciones incorporadas al proceso no aportaron datos suficientes para reconstruir con precisión la mecánica del hecho.

De acuerdo a lo señalado por el magistrado en declaraciones radiales, los testimonios iniciales resultaron breves y no permitieron alcanzar un grado adecuado de claridad, por lo que se dispuso ampliar esas versiones y convocar a nuevos testigos. Durante la semana se prevé recibir al menos cuatro declaraciones más.

Hasta el momento ya prestaron testimonio organizadores del Carnaval y personas vinculadas al club. Toro indicó que, una vez reunidos mayores elementos probatorios, se evaluará avanzar con la declaración del menor involucrado. El joven recuperó la libertad el lunes y quedó a disposición del juzgado.

En cuanto a la causa del deceso, se confirmó que Vitale, de 81 años, sufrió una caída que le provocó un fuerte traumatismo en la parte posterior del cráneo. La lesión derivó en una hemorragia de gravedad que resultó fatal.

El juez también precisó que el hombre presentaba diversas comorbilidades, lo que complicó su estado general y redujo las posibilidades de recuperación, pese a que fue trasladado con rapidez a un centro de salud.