Sobreseyeron a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Tal como anticipó Tiempo de San Juan, se concretó el sobreseimiento total y definitivo de los dos imputados que restaban en la causa por la millonaria estafa contra el tradicional comercio capitalino Un Rincón de Napoli . La audiencia se realizó el último lunes en Tribunales y estuvo a cargo del juez Sergio López Marti.

Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado resolvió desvincular de manera definitiva a Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero, quienes estaban acusados por los delitos de defraudación por fraude (artículo 172 del Código Penal) y defraudación mediante la suscripción de documentos (artículo 173 inciso 3), en concurso real y en calidad de coautores materiales.

La causa fue investigada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que no existían elementos suficientes para requerir la elevación a juicio contra los dos imputados y que se encontraban agotadas las medidas investigativas.

En su resolución, el juez dispuso no solo el sobreseimiento total y definitivo de ambos, sino también el cese de toda medida cautelar o coercitiva que pesara sobre ellos. Además, ordenó oficiar a la División Antecedentes para eliminar de los registros prontuariales la causa iniciada contra Luna Ruiz y Romero.

La investigación se originó por una maniobra que, según se acreditó en el proceso, consistía en entregar al local una cantidad menor de carne respecto de la adquirida, manipular los registros y comercializar el sobrante por fuera del circuito formal. Los hechos fueron detectados a partir de las cámaras de seguridad del comercio y ocurrieron entre el 18 y el 27 de diciembre de 2024 y el 3, 4 y 6 de enero de 2025.

Por el caso, el 11 de agosto pasado once personas fueron condenadas mediante juicio abreviado. Tres de ellos recibieron 3 años de prisión condicional como autores del delito de estafa, mientras que los restantes fueron condenados a 2 años y 6 meses de prisión condicional en calidad de partícipes necesarios.

Luna Ruiz y Romero habían rechazado admitir responsabilidad y no aceptaron el juicio abreviado. Finalmente, tras el dictamen fiscal presentado en diciembre y la audiencia celebrada a principios de marzo, quedaron desvinculados de manera definitiva del proceso penal.