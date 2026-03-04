Sobreseyeron a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Tal como anticipó Tiempo de San Juan, se concretó el sobreseimiento total y definitivo de los dos imputados que restaban en la causa por la millonaria estafa contra el tradicional comercio capitalino Un Rincón de Napoli. La audiencia se realizó el último lunes en Tribunales y estuvo a cargo del juez Sergio López Marti.
Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado resolvió desvincular de manera definitiva a Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero, quienes estaban acusados por los delitos de defraudación por fraude (artículo 172 del Código Penal) y defraudación mediante la suscripción de documentos (artículo 173 inciso 3), en concurso real y en calidad de coautores materiales.
La causa fue investigada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que no existían elementos suficientes para requerir la elevación a juicio contra los dos imputados y que se encontraban agotadas las medidas investigativas.
En su resolución, el juez dispuso no solo el sobreseimiento total y definitivo de ambos, sino también el cese de toda medida cautelar o coercitiva que pesara sobre ellos. Además, ordenó oficiar a la División Antecedentes para eliminar de los registros prontuariales la causa iniciada contra Luna Ruiz y Romero.
La investigación se originó por una maniobra que, según se acreditó en el proceso, consistía en entregar al local una cantidad menor de carne respecto de la adquirida, manipular los registros y comercializar el sobrante por fuera del circuito formal. Los hechos fueron detectados a partir de las cámaras de seguridad del comercio y ocurrieron entre el 18 y el 27 de diciembre de 2024 y el 3, 4 y 6 de enero de 2025.
Por el caso, el 11 de agosto pasado once personas fueron condenadas mediante juicio abreviado. Tres de ellos recibieron 3 años de prisión condicional como autores del delito de estafa, mientras que los restantes fueron condenados a 2 años y 6 meses de prisión condicional en calidad de partícipes necesarios.
Luna Ruiz y Romero habían rechazado admitir responsabilidad y no aceptaron el juicio abreviado. Finalmente, tras el dictamen fiscal presentado en diciembre y la audiencia celebrada a principios de marzo, quedaron desvinculados de manera definitiva del proceso penal.