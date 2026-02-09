Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Luego de que la fiscalía solicitara el sobreseimiento para dos imputados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli , tal como lo publicó este diario allá por diciembre de 2025, este lunes trascendieron los fundamentos del Ministerio Público para desvincular a los sospechosos.

Judicial Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado

Se trata de Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero , quienes habían quedado en la mira por la defraudación de $35.000.000 al tradicional comercio de Capital. Si bien los otros once implicados fueron condenados, en el marco de un juicio abreviado, los restantes rechazaron admitir la culpa y su situación procesal sin resolver se extendió hasta ahora.

No obstante, el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, que continuó con la investigación, entendió que no había elementos suficientes como para acusarlos por el delito y solicitó el sobreseimiento. A pesar de que la resolución ya es cantada, aún no se realiza la audiencia en la que el juez del caso, Sergio López Marti, dicte el fallo que los desliga de todo.

Los representados por los abogados Martín Zuleta y Claudio Vera quedaron fueran del foco de las sospechas por falta de pruebas en su contra. Acorde indicó uno de los defensores, el motivo del Ministerio Público para desestimar la acusación es que no se configuró la comisión de un delito.

Ni la evidencia recolectada, ni los testimonios y confesiones del resto de los imputados permitieron contar con fundamentos suficientes para requerir la apertura de juicio oral contra Luna y Romero.

En las audiencias anteriores, cuando hizo el uso de su palabra, Romero había negado participación alguna y se declaraba inocente. Por su parte, Luna Ruiz, sobrina de los carniceros implicados, nunca habló. Ambos correrán con la misma suerte, la que se haría efectiva en los próximos días.

El 11 de agosto el juez López Martí condenó, mediante juicio abreviado, a Jesús Núñez, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré a 3 años de prisión condicional como autores responsables del delito de estafa. También fueron condenados Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea y César Orlando Luna a 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de estafa, en calidad de partícipes necesarios.

La maniobra que estos sujetos hacían era que entregaban a Un Rincón de Napoli una cantidad menor de carne a la que este local compraba. Fraguaban los registros y vendían el sobrante de manera particular. Esta maniobra fue captada por las cámaras de seguridad del local y con el primer análisis quedó comprobado que ocurrió el 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 diciembre de 2024, 3, 4 y 6 de enero de 2025.