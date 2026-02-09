Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Un hombre fue encontrado sin vida en una finca ubicada en Carpintería - Pocito - durante las primeras horas de este lunes. El hallazgo generó la intervención policial y de personal médico, que trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes policiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el sereno fue identificado como Roberto Morra y tenía 64 años. Según indicaron, la muerte se produjo por causas naturales. Las primeras informaciones expresaron que el cuerpo del hombre no presentaba signos de violencia.

Según informaron las autoridades, el cuerpo fue descubierto durante la ronda habitual de un sereno en el predio. El episodio ocurrió en una finca situada al Oeste de Anacleto Gil, en inmediaciones de la vía Florida.

La información fue confirmada por el comisario mayor Sebastián Romero, jefe de la Unidad Coordinadora, quien explicó que tras el hallazgo se dio aviso a las autoridades correspondientes. Posteriormente, el médico de cabecera del fallecido constató la muerte natural y emitió el certificado médico.

Fuentes judiciales señalaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni elementos que permitieran sospechar la comisión de un delito, por lo que la causa no será judicializada.

Dolor en las redes

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y allegados expresaron su dolor en redes sociales con mensajes de despedida y condolencias. “Siempre vivirás en mi corazón, jamás te olvidaremos, mi querido tío Roberto Morra. Descansá en paz”, escribió un familiar. Otros mensajes señalaron: “Nuestro más sentido pésame a toda la familia Morra” y “Te vamos a extrañar, un abrazo al cielo”.