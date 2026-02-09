lunes 9 de febrero 2026

Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

El hecho de inseguridad ocurrió en el pasado 3 de febrero en el interior del barrio Franklin Rawson. El ahora sentenciado cumplirá la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.

El violento ataque ocurrió en el interior del barrio Franklin Rawson.
Con el correr de los días se comprobó que se trataría de un hecho de inseguridad con otro trasfondo. La causa recayó en manos de la fiscal Daniela Pringles, la ayudante Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera de UFI Genérica, y tras una ardua investigación, en los últimos días dio con uno de los responsables.

Se trata de Alexis Daniel Cabanay Flores. Este tuvo su audiencia a primera hora de este lunes y aceptó ser condenado en un juicio abreviado. La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo y finalmente, el juez de Garantía Javier Figuerola condenó a Cabanay Flores a la pena de 8 meses de prisión efectiva por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego en calidad de coautor.

Cabe destacar que la Fiscalía sigue buscando al presunto autor del disparo, se trata de Ernesto David Serrano. Contra él recae un pedido de captura vigente, y es intensamente requerido por las autoridades.

