Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.

El pasado 3 de febrero, en horas de la noche, ocurrió un violento episodio en el interior del barrio Franklin Rawson . Un joven que esperaba el colectivo denunció que, en un supuesto intento de robo, dos desconocidos le dispararon y huyeron a toda velocidad.

Ataque a tiros Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Con el correr de los días se comprobó que se trataría de un hecho de inseguridad con otro trasfondo. La causa recayó en manos de la fiscal Daniela Pringles, la ayudante Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera de UFI Genérica, y tras una ardua investigación, en los últimos días dio con uno de los responsables.

Se trata de Alexis Daniel Cabanay Flores. Este tuvo su audiencia a primera hora de este lunes y aceptó ser condenado en un juicio abreviado. La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo y finalmente, el juez de Garantía Javier Figuerola condenó a Cabanay Flores a la pena de 8 meses de prisión efectiva por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego en calidad de coautor.

Cabe destacar que la Fiscalía sigue buscando al presunto autor del disparo, se trata de Ernesto David Serrano. Contra él recae un pedido de captura vigente, y es intensamente requerido por las autoridades.