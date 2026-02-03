Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Un importante siniestro vial que terminó con un policía hospitalizado y con graves lesiones en una pierna ocu rrió durante la mañana de este martes en Capital, en la intersección de avenida Rioja y calle Cereceto .

Según la información oficial, el colectivo Mercedes Benz de la Red Tulum, conducido por Rodolfo Andrés Zavaleta (42) , circulaba por avenida Rioja de norte a sur, mientras que la motocicleta policial Bajaj Rowser era manejada por el cabo Facundo Ávila (27) , quien transitaba por calle Cereceto de oeste a este .

image

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el efectivo, perteneciente a la Unidad Operativa General Acha, se dirigía a atender un requerimiento, aunque no se pudo confirmar si llevaba activada la sirena al momento del impacto.

image

Producto del choque, el uniformado sufrió gravísimas lesiones en su pierna derecha, con una fractura expuesta en la zona del tobillo. El impacto se produjo contra la parte frontal del colectivo, lo que provocó que la motocicleta saliera despedida y terminara incrustada en un local gastronómico ubicado en la esquina noreste del cruce.

El policía fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado a la espera de estudios radiológicos para determinar el alcance definitivo de las lesiones.

image

El hecho fue caratulado como lesiones culposas graves y la investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi, en su carácter de subrogante del fiscal Nicolás Schiattino.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Segunda, con intervención del oficial Germán Cortez como primer interventor, además de efectivos de Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para la elaboración de informes técnicos.

El control de alcoholemia practicado al conductor del colectivo arrojó resultado negativo, mientras que personal de Balística procedió al secuestro del arma reglamentaria del efectivo herido, conforme a los protocolos vigentes.