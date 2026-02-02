lunes 2 de febrero 2026

UFI CAVIG

Un policía sanjuanino quedó en la mira por violencia: su ex denunció que la tiró por las escaleras

La denuncia formal en UFI CAVIG contra este oficial ocurrió en octubre de 2025 y la causa recién se formalizó este 2 de febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policia motorizada san juan.jpg

Un oficial de la Policía de San Juan empezó a ser investigado formalmente de cometer el presunto delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja, una mujer de 34 años.

La denuncia formal contra el uniformado se realizó en octubre de 2025, pero el caso recién se formalizó este 2 de febrero. Cabe destacar que el sospechoso no llegó a esta audiencia en calidad de detenido, sino en libertad.

El fiscal Eduardo Martínez de UFI CAVIG dio a conocer el hecho a los presentes, tanto a las abogadas defensoras Sandra Leveque y Maira Elías, y al juez de Garantías, Guillermo Adárvez.

El mismo pidió que quedara imputado y se le dicten diferentes medidas de coerción mientras es investigado por este delito de violencia de género. El caso será investigado en un plazo de tres meses. El oficial quedó en libertad y durante los próximos meses deberá someterse al proceso y no obstaculizarlo, además de prohibición de acercamiento y contacto.

Según la denuncia de la mujer realizada por la fiscalía, este episodio ocurrió en un complejo de departamentos del departamento Rivadavia. Según el relato, la relación había finalizado meses atrás (antes de octubre de 2025), aunque el vínculo se mantenía, y durante el tiempo que estuvieron juntos ya se habían registrado situaciones de violencia verbal.

El hecho se produjo una noche de octubre, cuando la denunciante se acercó al domicilio del acusado para asistirlo por una supuesta lesión. Al llegar al lugar, fue increpada y posteriormente agredida físicamente en el sector de escaleras del consorcio, donde habría sido empujada en reiteradas ocasiones, golpeándose contra los escalones y el piso de la planta baja. La mujer también aseguró que fue tomada del cuello, reducida por la fuerza y que le arrebataron el teléfono celular cuando intentaba pedir ayuda al 911.

De acuerdo a la denuncia, fue el propio agresor quien llamó a la Policía, manifestando que tenía problemas con su ex pareja y la trató de “psiquiátrica”. Personal policial y judicial intervino en el lugar, se labró un acta y se dio intervención a la fiscalía. Vecinos del complejo habrían salido al escuchar los gritos y podrían aportar testimonio, al igual que cámaras de seguridad de la zona.

