lunes 2 de febrero 2026

Siniestro

Tres mujeres resultaron gravemente heridas tras un choque en 9 de Julio

Una moto en la que circulaban dos personas embistió a dos peatones. El hecho sucedió en la zona de las Chacritas e involucró un importante despliegue policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
9de julio

Un grave siniestro vial que tuvo lugar en la noche del domingo en el departamento 9 de Julio dejó a tres mujeres con lesiones importantes. El episodio ocurrió en la localidad de Las Chacritas y motivó un amplio operativo policial y sanitario para asistir a las víctimas y derivarlas al Hospital Rawson.

De acuerdo a los primeros informes, el choque se produjo alrededor de las 22 horas sobre calle Zapata, a unos 500 metros al sur de la Ruta Nacional N.º 20. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta con dos ocupantes colisionó contra dos peatones que circulaban por la banquina. Tras el impacto, tanto los motociclistas como las mujeres embestidas terminaron sobre el asfalto.

Como resultado del hecho, las tres mujeres sufrieron heridas de gravedad. Una de ellas, que viajaba como acompañante en el rodado menor, perdió el conocimiento y recibió atención inmediata en el lugar. En tanto, las otras dos, que caminaban por la zona, también presentaban lesiones importantes y fueron trasladadas en ambulancia al principal centro asistencial de la provincia para estudios más complejos.

El conductor del rodado fue identificado como Braian Jesús Sánchez, de 22 años, quien viajaba acompañado por Emma Peralta, de 19, quien quedó inconsciente tras el impacto. Las peatones de apellido Trigo, de 25 años, domiciliada en el barrio Taranto, y Agustina Zárate, también de 25 años, con domicilio en el Loteo Municipal de Las Chacritas resultaron.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes con el objetivo de establecer la mecánica del siniestro y ordenar el tránsito en el sector. La motocicleta involucrada fue secuestrada de forma preventiva en el marco de la investigación.

Desde las autoridades reiteraron el llamado a circular con extrema precaución, especialmente durante la noche y en sectores con baja iluminación, tanto para quienes conducen vehículos como para peatones.

