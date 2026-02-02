lunes 2 de febrero 2026

Peligroso

En Caucete: estaba ebrio y no podía mantenerse de pie, se cayó y un auto lo atropelló

Este hombre estaba manejando una moto y por su estado decidió no hacerlo más. Cuando estacionó sobre la banquina, perdió el equilibrio y fue embestido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este domingo, alrededor de las 22:30 horas, ocurrió un grave siniestro en Caucete. Un motociclista fue atropellado por un auto. Personal de UFI Delitos Especiales está investigando a fondo el hecho, pero ya hay una hipótesis de lo que habría sucedido.

Según fuentes del caso, el choque fue por calle La Plata entre Rastreador Calivar y Río Negro. Por esta vía circulaba el motociclista Jairo Flores acompañado por Pedro David Flores.

Aparentemente, el conductor detuvo la marcha en medio de la calle porque aparentemente estaba en estado de ebriedad y no podía seguir manejando de esa forma. Instantes después, el conductor cayó sobre el asfalto y ahí fue impactado por un Renault 11 que conducía Nelson Pelayes.

El conductor de la motocicleta fue trasladado de emergencia al Hospital Rawson ya que el primer informe médico es que habría sufrido una fractura expuesta en su pierna derecha.

En el lugar trabajó personal de comisaría 37ma bajo las órdenes de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales N°2.

