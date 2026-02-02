En Caucete: estaba ebrio y no podía mantenerse de pie, se cayó y un auto lo atropelló

Este domingo, alrededor de las 22:30 horas, ocurrió un grave siniestro en Caucete. Un motociclista fue atropellado por un auto. Personal de UFI Delitos Especiales está investigando a fondo el hecho, pero ya hay una hipótesis de lo que habría sucedido.

Susto total Un camión se incrustó contra una casa en Caucete: hubo grandes destrozos

Caucete Encuentran huesos humanos en Marayes: los trabajos de extracción están demorados por las inclemencias del tiempo

Según fuentes del caso, el choque fue por calle La Plata entre Rastreador Calivar y Río Negro. Por esta vía circulaba el motociclista Jairo Flores acompañado por Pedro David Flores.

WhatsApp Image 2026-02-02 at 09.33.15 (1)

Aparentemente, el conductor detuvo la marcha en medio de la calle porque aparentemente estaba en estado de ebriedad y no podía seguir manejando de esa forma. Instantes después, el conductor cayó sobre el asfalto y ahí fue impactado por un Renault 11 que conducía Nelson Pelayes.

El conductor de la motocicleta fue trasladado de emergencia al Hospital Rawson ya que el primer informe médico es que habría sufrido una fractura expuesta en su pierna derecha.

En el lugar trabajó personal de comisaría 37ma bajo las órdenes de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales N°2.