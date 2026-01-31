Encuentran huesos humanos en Marayes: los trabajos de extracción están demorados por las inclemencias del tiempo

Un impactante hallazgo se registró en las últimas horas en la zona de Marayes, luego de que la fuerte creciente del río dejara al descubierto restos óseos que, en una primera observación, corresponderían a un esqueleto humano. Las tareas de extracción y peritaje se encuentran demoradas debido a las condiciones climáticas adversas que afectan el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, el descubrimiento fue realizado por una mujer que se encontraba trabajando y transitando por la zona. Al advertir la presencia de los restos, dio inmediato aviso a la Policía, que activó el protocolo correspondiente y dio intervención a la Justicia.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del río Marayes, donde el caudal aumentado por las recientes lluvias provocó movimientos de tierra que dejaron expuestos los huesos. Sin embargo, por el momento no fue posible avanzar con la extracción completa debido a la inestabilidad del terreno y al mal tiempo.

Desde los organismos judiciales y técnicos indicaron que, una vez que las condiciones lo permitan, se procederá a retirar los restos para su análisis. Previamente, especialistas deberán determinar la antigüedad de los huesos y establecer si se trata de restos de origen reciente o si podrían tener valor patrimonial, vinculados eventualmente a pueblos originarios.

Ante el carácter sensible de la situación, desde la Justicia solicitaron prudencia y respeto, y pidieron evitar especulaciones hasta que los estudios correspondientes permitan confirmar la procedencia de los restos óseos hallados.