sábado 31 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caucete

Encuentran huesos humanos en Marayes: los trabajos de extracción están demorados por las inclemencias del tiempo

Una mujer los halló cuando trabajaba en la zona. Desde la Justicia pidieron respeto hasta que se pueda confirmar su procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto Policía

Foto Policía

Un impactante hallazgo se registró en las últimas horas en la zona de Marayes, luego de que la fuerte creciente del río dejara al descubierto restos óseos que, en una primera observación, corresponderían a un esqueleto humano. Las tareas de extracción y peritaje se encuentran demoradas debido a las condiciones climáticas adversas que afectan el lugar.

Lee además
crecientes en marayes por las intensas lluvias: la ruta 141 esta intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje
Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Según informaron fuentes oficiales, el descubrimiento fue realizado por una mujer que se encontraba trabajando y transitando por la zona. Al advertir la presencia de los restos, dio inmediato aviso a la Policía, que activó el protocolo correspondiente y dio intervención a la Justicia.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del río Marayes, donde el caudal aumentado por las recientes lluvias provocó movimientos de tierra que dejaron expuestos los huesos. Sin embargo, por el momento no fue posible avanzar con la extracción completa debido a la inestabilidad del terreno y al mal tiempo.

Desde los organismos judiciales y técnicos indicaron que, una vez que las condiciones lo permitan, se procederá a retirar los restos para su análisis. Previamente, especialistas deberán determinar la antigüedad de los huesos y establecer si se trata de restos de origen reciente o si podrían tener valor patrimonial, vinculados eventualmente a pueblos originarios.

Ante el carácter sensible de la situación, desde la Justicia solicitaron prudencia y respeto, y pidieron evitar especulaciones hasta que los estudios correspondientes permitan confirmar la procedencia de los restos óseos hallados.

Temas
Seguí leyendo

Una policía asistió a una madre en su parto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Un camión se incrustó contra una casa en Caucete: hubo grandes destrozos

Un camión volcó en la Ruta 141 y hay largas filas de vehículos

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buscaba unos tenedores y se termino encontrando una vibora en santa lucia
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan
SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Sábado con tormentas intensas en San Juan
SMN

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan

Te Puede Interesar

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan
Historia

Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas
Detalles

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron
Tiempo Pregunta

¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje