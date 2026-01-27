Dolor en Caucete por la muerte de "Paco", un histórico comerciante

Caucete despidió con profundo pesar a Francisco “Paco” Bueno , un vecino entrañable y referente del comercio local, cuya muerte se conoció el pasado domingo. La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad, especialmente entre quienes durante décadas lo cruzaron detrás del mostrador de la tradicional panadería San Nicolás, en plena Diagonal Sarmiento.

“Paco” fue mucho más que un comerciante. Su panadería, con más de 50 años de trayectoria, se convirtió en un punto de encuentro cotidiano para generaciones de cauceteros. El legado del histórico negocio hoy continúa en manos de sus hijos y nietos, manteniendo viva una historia profundamente ligada a la identidad del departamento.

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, lo despidió públicamente a través de las redes sociales con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento. “Con profundo dolor despido a Don Francisco ‘Paco’ Bueno, histórico vecino de Caucete y querido comerciante”, expresó, y destacó su enorme compromiso con las instituciones locales, como el Club Atlético Villa Independencia, el Centro Impulso, la Cámara de Comercio y el hockey sobre patines.

image

Desde el Club Atlético Independencia también manifestaron su pesar por la pérdida. “Persona que en su momento le dio muchísimo a nuestro querido club”, señalaron en un comunicado, en el que acompañaron a la familia y pidieron por su eterno descanso.

image

El velatorio de Francisco Bueno se realizó en las salas de Cochería San José, sucursal Caucete, ubicadas en Alberdi 239. Sus restos fueron trasladados este lunes 26 de enero, a las 10 horas, al Cementerio Municipal de Caucete.