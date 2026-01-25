domingo 25 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

En Caucete investigan un presunto caso de abuso sexual denunciado por una mujer, tras una fiesta

El hecho comenzó con una intervención médica de urgencia. Tras ser asistida en el hospital, la mujer realizó una presentación formal que dio inicio a actuaciones judiciales y a la aplicación de los protocolos correspondientes, indicaron medios del departamento del Este sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen archivo.

Imagen archivo.

Un episodio que comenzó como una asistencia médica de urgencia terminó derivando en una investigación judicial por un presunto abuso sexual en Caucete. El hecho se registró durante la madrugada del sábado pasado, en una casa situada en cercanías de la calle Paso de los Andes.

Lee además
Diego Alejandro Ochoa, conocido como “el Pollo”, fue condenado a un año de prisión efectiva, pena que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.
Judiciales

Tras el violento robo en Caucete, el "Pollo" Ochoa irá un año al Penal: posee graves antecedentes
un bebe de cuatro meses quedo en estado critico tras un choque en caucete
Siniestro vial

Un bebé de cuatro meses quedó en estado crítico tras un choque en Caucete

De acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales al medio Infocaucete, la intervención inicial se produjo luego de un llamado al sistema de emergencias por una mujer que se encontraba descompensada y con convulsiones. Una ambulancia acudió al lugar y, tras estabilizarla, dispuso su traslado al Hospital César Aguilar para una mejor evaluación clínica.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación al portal caucetero, en el domicilio donde ocurrió el hecho se desarrollaba una reunión social en la que participaban varias personas y se consumían bebidas alcohólicas. En ese contexto, una de las mujeres presentes comenzó a sentirse mal luego de ingerir una bebida que, según relató posteriormente, tenía un sabor extraño.

Siempre en base a su testimonio, la mujer se dirigió al baño y allí sufrió una descompensación que derivó en la pérdida de conocimiento y convulsiones, situación que alertó al resto de los presentes y motivó el pedido de asistencia médica.

Fuentes judiciales señalaron que, ya en el hospital y durante los controles médicos de rutina, la mujer manifestó haber sido víctima de un abuso sexual. A partir de esa declaración, el personal sanitario activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, dando aviso inmediato a la Justicia y resguardando posibles elementos de interés para la causa.

Temas
Seguí leyendo

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave

Cayó "El Pollo" Ochoa por un violento robo armado en Caucete

Quién es el joven detenido por una brutal golpiza por celos en Caucete

Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre

Dos jóvenes de Caucete fueron víctimas de un robo a punta de pistola

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: jovenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de chimbas y hay preocupacion entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan
Personaje

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Pablo Yamamoto y Lucila Riofrío, gestor y curadora de la muestra respectivamente. video
Entrada libre y gratuita

Imperdible exposición: la infancia veraniega de grandes artistas sanjuaninos, una pinturita

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones video
De abajo

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026
Galería de fotos

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026