En Caucete investigan un presunto caso de abuso sexual denunciado por una mujer, tras una fiesta

Un episodio que comenzó como una asistencia médica de urgencia terminó derivando en una investigación judicial por un presunto abuso sexual en Caucete. El hecho se registró durante la madrugada del sábado pasado, en una casa situada en cercanías de la calle Paso de los Andes.
De acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales al medio Infocaucete, la intervención inicial se produjo luego de un llamado al sistema de emergencias por una mujer que se encontraba descompensada y con convulsiones. Una ambulancia acudió al lugar y, tras estabilizarla, dispuso su traslado al Hospital César Aguilar para una mejor evaluación clínica.
Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación al portal caucetero, en el domicilio donde ocurrió el hecho se desarrollaba una reunión social en la que participaban varias personas y se consumían bebidas alcohólicas. En ese contexto, una de las mujeres presentes comenzó a sentirse mal luego de ingerir una bebida que, según relató posteriormente, tenía un sabor extraño.
Siempre en base a su testimonio, la mujer se dirigió al baño y allí sufrió una descompensación que derivó en la pérdida de conocimiento y convulsiones, situación que alertó al resto de los presentes y motivó el pedido de asistencia médica.
Fuentes judiciales señalaron que, ya en el hospital y durante los controles médicos de rutina, la mujer manifestó haber sido víctima de un abuso sexual. A partir de esa declaración, el personal sanitario activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, dando aviso inmediato a la Justicia y resguardando posibles elementos de interés para la causa.