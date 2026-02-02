Asamblea viñatera caliente: hubo una discusión en el escenario y una entidad que se fue

El momento de mayor tensión: Pablo Martín y Juan José Ramos protagonizaron el cruce en el escenario que terminó con la retirada de una de las entidades viñateras.

La asamblea viñatera realizada este lunes, convocada por la Mesa Vitícola para consensuar precios base de la uva frente a la crisis del sector, terminó envuelta en tensión y dejó al descubierto un quiebre dirigencial entre las entidades ms representativas del sector.

La vendimia más difícil Más de 300 viñateros sanjuaninos definieron los precios mínimos de la uva para no fundirse

Es que, en medio del encuentro, un cruce técnico y político provocó la salida anticipada de la Asociación de Viñateros Independientes (AVI), que se retiró del lugar tras un episodio ocurrido sobre el escenario.

El momento tenso se vivió cuando Juan José Ramos, presidente de AVI, fue invitado a subir a un tráiler que funcionaba como escenario para exponer su postura. Allí planteó diferencias con el diagnóstico que impulsaba la Mesa Vitícola, encabezada por Pablo Martín, especialmente en torno a las causas de la caída de los precios.

Ramos sostuvo que el problema central no es la baja del consumo, sino la anticipación de la fecha de liberación del vino al mercado. Según explicó, permitir que el vino se libere antes, “casi en simultáneo con la molienda agrega unos 300 millones de litros al sistema, presiona el stock y deja sin poder de negociación al productor”. Por eso, propuso postergar la liberación hasta el 1 de agosto.

La exposición en ese momento fue interrumpida por Pablo Martín, quien manifestó que ese criterio no formaba parte de lo consensuado y que la asamblea había sido convocada para presentar las propuestas de la Mesa Vitícola, sin abrir el debate a modificaciones. En ese marco, le pidió a Ramos que bajara del escenario.

Tras ese episodio, el histórico dirigente de AVI y los viñateros que lo acompañaban se retiraron del lugar cerca de las 11,30, denunciando falta de apertura al debate y marcando su disconformidad con la conducción del encuentro.

Luego del incidente, en las redes surgieron picantes declaraciones: "una vergüenza la convocatoria de la mesa viticola, más que exponer ideas para aliviar la crisis de los viñateros, solo se defendió al gobiernos y sus nefastas medidas sobre la vitivinicultura, cuando alguien quiso hablar para proponer algo distinto no lo dejaron, así no se defiende el sector, así se está haciendo política partidaria y los viñateros aplauden, van a recibir 180 pesos por kg de uvas que los va a llevar al quebranto, y no despiertan", dijo uno de los productores de la AVI.

Precios de referencia

Pese al conflicto interno, la asamblea avanzó en la definición de precios de referencia que los productores consideran indispensables para atravesar la temporada. Para la uva destinada a pasa se fijó un valor de $400 por kilo, por encima de las ofertas actuales que rondan los $350.

En el caso de la uva para mosto, se reclamaron precios de entre $280 y $300, tomando como referencia la devaluación interanual. En cuanto a la uva para vino, los productores denunciaron una parálisis casi total, especialmente en variedades tintas, ante la negativa de las bodegas a recibir la producción.

Más allá de las diferencias, los dirigentes de ambas entidades coincidieron en dos reclamos centrales: que la caída del consumo no explica la baja de precios y que existe una estrategia especulativa por parte de grandes bodegas para pagar valores por debajo de los costos. Además, Ramos cuestionó que el gobernador aún no haya recibido a las entidades del sector y exigió una reunión urgente para abordar la crisis del sector.