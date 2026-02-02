Bajan los servicios digitales y los viajes al exterior: cómo impacta en San Juan el fin del Impuesto PAIS

El fin del Impuesto PAIS abarata viajes al exterior, plataformas digitales y compras en dólares para los consumidores sanjuaninos, aunque se mantiene la percepción a cuenta de Ganancias.

La eliminación del Impuesto PAIS desde el 1 de enero del 2026 abrió un nuevo escenario para el consumo en la provincia y el país. Según un informe de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, la quita del recargo del 30% bajó el costo de operaciones en dólares con tarjeta y alivió el bolsillo de los consumidores locales, especialmente en turismo y servicios digitales.

De acuerdo al informe emitido este lunes -y como se viene informando desde el año pasado - con el fin de este impuesto, la carga total sobre el dólar tarjeta baja del 60% al 30%, lo que se traduce en precios más bajos para pasajes internacionales y reservas hoteleras en el exterior.

La medida impacta directamente en el bolsillo: un gasto de 100 dólares que antes se pagaba con un recargo del 30%, ahora se abona al tipo de cambio oficial más los impuestos restantes, generando un ahorro significativo.

Esto favorece tanto a quienes viajan como a quienes consumen plataformas internacionales desde Argentina.Esto último es algo que impacta en una cantidad mayor de sanjuaninos: plataformas digitales, servicios de software y compras online en sitios del extranjero han bajado 30%.

Los tres factores

Desde la entidad empresaria señalaron que el impacto se percibe en tres ejes centrales. Por un lado, el turismo y los viajes al exterior, que dejan de pagar un componente impositivo no recuperable y muestran una baja directa en el precio final.

Por otro, el consumo digital, que se vuelve más accesible al eliminarse un sobrecosto que encarecía los gastos cotidianos de muchas familias sanjuaninas.

A esto se suma una mayor previsibilidad cambiaria, ya que el dólar tarjeta queda más cerca de las cotizaciones financieras, como el dólar MEP.

Qué impuesto sigue vigente

Desde Comerciantes Unidos de San Juan aclararon que, si bien el Impuesto PAIS dejó de aplicarse, continúa vigente la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

A diferencia del tributo eliminado, este recargo no es un costo definitivo: puede recuperarse o computarse posteriormente por empleados, monotributistas y autónomos, a través de los canales oficiales de ARCA (ex AFIP), utilizando la Clave Fiscal.

La visión del comercio local

“Vemos con optimismo cualquier medida que reduzca la presión impositiva sobre el consumo. Esta baja del 30% permite que el crédito vuelva a ser una herramienta útil para el ciudadano, sin los recargos distorsivos que rigieron en los últimos años”, expresaron desde la comisión directiva de la cámara.

Finalmente, la entidad recomendó a los consumidores sanjuaninos revisar los resúmenes de sus tarjetas para verificar la correcta eliminación del impuesto y asesorarse para gestionar la devolución de percepciones correspondientes a períodos anteriores.