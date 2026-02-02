Lunes con 34 grados de máxima en San Juan y, ¿siguen las lluvias?

Lunes con calor y probabilidad de chaparrones por la noche en San Juan.

Este lunes 2 de febrero, San Juan volverá a sentir el calor intenso con una temperatura máxima que alcanzará los 34 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Si bien la mañana se presentará parcialmente nublada, durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones aislados. El panorama se mantendría inestable el martes, con probabilidad de tormentas y marcas térmicas similares.

De acuerdo al pronóstico oficial, la jornada del lunes comienza con una temperatura mínima cercana a los 20 grados y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta llegar a los 34 grados por la tarde, momento en el que se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. Hacia la noche, el clima se mantendría inestable, con una temperatura aproximada de 29 grados. Los vientos serán leves, del sector sur rotando al este y sudeste.

Ya para mañana martes, el SMN anticipa una madrugada algo nublada y sin probabilidades de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde volvería el calor fuerte, con una máxima nuevamente en torno a los 34 grados y la chance de tormentas aisladas. Por la noche, la probabilidad de precipitaciones aumentaría, alcanzando valores de entre el 40 y el 70%, con vientos predominantes del sector oeste.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas San Juan