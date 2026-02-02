lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Lunes con 34 grados de máxima en San Juan y, ¿siguen las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el regreso del calor intenso, después de un fin de semana en que la temperatura fue agradable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lunes con calor y probabilidad de chaparrones por la noche en San Juan.

Lunes con calor y probabilidad de chaparrones por la noche en San Juan.

Este lunes 2 de febrero, San Juan volverá a sentir el calor intenso con una temperatura máxima que alcanzará los 34 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Si bien la mañana se presentará parcialmente nublada, durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones aislados. El panorama se mantendría inestable el martes, con probabilidad de tormentas y marcas térmicas similares.

Lee además
las rutas de san juan tras las lluvias: la rn 141 todavia esta intransitable y su uso restringido
Reporte

Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido
prefieren venir a san juan: la facultad de la unsj que sigue atrayendo a gran cantidad de jovenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

De acuerdo al pronóstico oficial, la jornada del lunes comienza con una temperatura mínima cercana a los 20 grados y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta llegar a los 34 grados por la tarde, momento en el que se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. Hacia la noche, el clima se mantendría inestable, con una temperatura aproximada de 29 grados. Los vientos serán leves, del sector sur rotando al este y sudeste.

Ya para mañana martes, el SMN anticipa una madrugada algo nublada y sin probabilidades de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde volvería el calor fuerte, con una máxima nuevamente en torno a los 34 grados y la chance de tormentas aisladas. Por la noche, la probabilidad de precipitaciones aumentaría, alcanzando valores de entre el 40 y el 70%, con vientos predominantes del sector oeste.

Temas
Seguí leyendo

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Cultivadores de cannabis en San Juan: entre sufrir robos de plantas y el laberinto de nuevas normas nacionales

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Los videos de las crecientes que impactaron a gran parte de San Juan

Lluvias y cortes de luz: el EPRE registró casi 3.000 suministros afectados en San Juan

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las rutas de san juan tras las lluvias: la rn 141 todavia esta intransitable y su uso restringido
Reporte

Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Te Puede Interesar

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Por David Cortez Vega
Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido
Reporte

Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores
Música internacional

Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores