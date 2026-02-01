domingo 1 de febrero 2026

Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El detenido se encuentra en terapia intensiva del hospital Rawson. Los policías dijeron que quiso quitarse la vida. Su familia denunció que los policías lo golpearon dentro de la Comisaría 27ma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La familia de un joven de Chimbas denunció que este recibió una brutal golpiza por parte de policías dentro de una comisaría y ahora se encuentra al borde de la muerte en el Hospital Guillermo Rawson. El muchacho había caído preso por un intento de robo en Capital y quedó alojado en los calabozos de una seccional de Rivadavia. Los uniformados aseguraron que el joven se ahorcó con una toalla. La madre asegura que eso es imposible y contó que el muchacho presenta golpes en la cabeza.

Comisaría 20°
Su nombre es Exequiel Antonio Godoy Abrego y tiene 18 años. Silvia Abrego, su mamá, señaló que el joven no reacciona y se encuentra en coma inducido en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson. Al joven lo sacaron en ese estado durante la madrugada del miércoles 29 de enero último de la Comisaría 27ma del barrio Aramburu, confirmaron fuentes de la misma fuerza.

La familia denunció un caso de presuntos apremios ilegales en la UFI Delitos Especiales, por lo que el hecho fue judicializado. Por otro lado, las autoridades policiales se vieron obligadas a dar intervención a la Subsecretaría de Control de Gestión para que abra una investigación interna y determine qué pasó y si existen responsabilidades por parte de los efectivos que estaban de guardia en esa dependencia.

Exequiel Godoy fue detenido el miércoles 28, en horas de la siesta, en el interior del barrio Fraternidad, en Capital, acusado de intentar robarle el celular a una mujer. El procedimiento se concretó en la zona de calles Sargento Cabral y Las Heras, luego de que dos personas denunciaran que el joven, con las características de Godoy, las sorprendió cuando descendían de un colectivo y las amenazó con una tijera.

También se informó que, durante la corta persecución, Godoy arrojó una mochila que contenía instrumentos quirúrgicos y un tensiómetro que habrían sido sustraídos de un consultorio médico ubicado en una galería comercial del centro capitalino. Fue por eso que, en principio, le imputaron la tentativa de robo del celular y se sumó otra causa por el supuesto hurto de esos elementos médicos.

Luego, Godoy fue trasladado a la seccional del barrio Aramburu, que tiene jurisdicción en la zona donde se cometió el supuesto ataque a las mujeres. En una foto de su detención se lo ve lúcido y en buen estado de salud. Sin embargo, algo sucedió durante las horas en que permaneció alojado en los calabozos de esa dependencia policial.

Silvia Abrego aseguró que se enteró de la detención de su hijo por las noticias y que recién a las 4 de la mañana del jueves 29 de enero una patrulla policial llegó a su casa para comunicarle que su hijo estaba preso, pero que había sido trasladado en grave estado de salud al hospital Rawson. Allí también le dijeron que había intentado suicidarse con una toalla en el baño de la comisaría.

“Los policías me llevaron en el patrullero al hospital. Cuando vi a mi hijo me quería morir. No hablaba y estaba con cables y respirador. Me dijeron que tiene daño cerebral. Tiene marcas en el cuello, pero también se le ven golpes en la cabeza y en la frente”, expresó la mujer. Ella aseguró que Exequiel no tenía motivos para quitarse la vida y está convencida de que los policías le pegaron dentro de la comisaría.

Temas
