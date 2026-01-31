Un joven lucha por su vida tras ser agredido en Pinamar: dijeron que una patota lo atacó, pero había sido un amigo

Un adolescente de 16 años pelea por su vida tras ser atacado a golpes en las inmediaciones del muelle de Pinamar . El hecho ocurrió a las 5:30 de la madrugada de este sábado.

En un principio, la versión aportada por los amigos de la víctima indicaba que Thiago había sido agredido por una patota en el estacionamiento del muelle, donde estaba junto a dos amigos, ambos menores de edad, y los padres de la víctima, que habían ido a pescar al lugar.

Los testimonios iniciales señalaban que un grupo de al menos seis jóvenes que caminaban por la avenida del Mar en dirección a Bunge comenzó a agredirlos verbalmente e intentó desafiarlos a pelear. Según esa primera reconstrucción, los agresores se acercaron y atacaron a golpes a los tres, focalizándose especialmente en Thiago.

Una mujer que pasaba por el lugar mientras practicaba running dio aviso a la Policía, que se dirigió de inmediato a la zona. Cuando llegaron, los supuestos agresores ya no estaban, eran solo Thiago y sus amigos.

Sin embargo, durante las últimas horas la investigación dio un vuelco. La Sub DDI de Pinamar detectó inconsistencias entre los relatos de los amigos de Thiago y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Ante las contradicciones, incluso en las descripciones de presuntos agresores, los dos menores que lo acompañaban, de 14 y 17 años, finalmente confesaron que no existió un ataque de terceros. Reconocieron que el mayor de ellos fue quien golpeó a Thiago tras un altercado entre ambos, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Por este motivo, la Policía detuvo al amigo de 17 años, quien será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

“Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, lamentó Sebastián, el padre de Thiago, tras conocer la verdad. En diálogo con Crónica TV, el padre comentó qué sucedió: “Estaban jugando de mano y el otro (el menor de 17 años) se calentó y le pegó a mi hijo”.

También contó que habló con el agresor y le pidió explicaciones: “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”.

Luego del ataque y debido a las heridas que presentaba, a Thiago lo llevaron rápidamente al Hospital Municipal de Pinamar. Allí permaneció internado hasta la tarde del sábado, cuando fue derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada. Según indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, el joven presenta un hematoma cerebral no quirúrgico.

Antes del giro en la causa, Lucía, la madre de Thiago, había hablado sobre el estado de su hijo: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.

La mujer también relató: “Estaba con dos amigos, de 14 y 17 años. Habían salido al centro, mientras nosotros con mi marido nos fuimos a pescar y los esperábamos en el muelle. En un momento mi marido llamó a mi hijo por teléfono y él le dijo ‘pá, estoy en la entrada de Pinamar, en la playa’; entonces yo los fui a buscar y los traje caminando hasta el muelle. Ahí les dije que me esperaran en el estacionamiento del muelle, mientras iba a avisarle a mi marido para juntar las cañas y todo lo demás y ya volvernos. Pero cuando bajamos del muelle vemos que había un patrullero cerca de nuestro auto y vemos a mi nene tirado, y sus amigos ayudándolo a levantarlo. Ahí lo llevamos a la guardia del hospital”.

Thiago había llegado de vacaciones a Pinamar hace diez días junto a sus padres, dos hermanitos y los dos amigos. La familia tenía planeado quedarse hasta este fin de semana. Lucía acompañó a su hijo en el traslado al hospital. Sebastián y sus otros dos hijos regresarán este domingo.

Fuente: Infobae