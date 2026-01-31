La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles

El tiempo no cambiará mucho para este domingo 1 de febrero. El mes empezará con precipitaciones y así será durante toda la jornada, según lo que estima el Servicio Meteorológico Nacional.
domingo 1 de febrero 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Las probabilidades para este domingo también son muy altas. La alerta por tormentas fuertes sigue vigente.
El tiempo no cambiará mucho para este domingo 1 de febrero. El mes empezará con precipitaciones y así será durante toda la jornada, según lo que estima el Servicio Meteorológico Nacional.
El SMN estima que durante toda la jornada habría precipitaciones. En alguna franja horaria más importante.
Cabe destacar que la alerta por tormentas fuertes sigue vigente en parte del territorio sanjuanino.
Con respecto a la temperatura, a pesar de que estará nublado, se estima que haya una máxima de 30 grados. Se espera que para el lunes las precipitaciones hayan calmado.