sábado 31 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Tormentas en San Juan: algunas zonas de Capital y 25 de Mayo fueron afectadas con cortes de luz

Las importantes precipitaciones en la provincia durante la jornada de este sábado afectaron el servicio eléctrico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-31 at 19.25.03

Las fuertes tormentas registradas durante la tarde de este sábado 31 de enero provocaron inconvenientes en el suministro eléctrico en distintos sectores de la provincia. Según se informó oficialmente desde Naturgy, usuarios de algunas zonas de Capital y del departamento 25 de Mayo se vieron afectados por cortes de luz a raíz del temporal.

Lee además
Tras el temporal con calor y humedad, llega el refresco a San Juan.
Pronóstico

Tras el combo tormentas, calor y humedad, ¿se viene el respiro en San Juan?
¿otra vez tormentas? asi estara el tiempo este lunes en san juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Desde la empresa prestadora del servicio indicaron que personal técnico se encuentra trabajando en los puntos afectados con el objetivo de restablecer el suministro a la brevedad, aunque advirtieron que las tareas pueden verse condicionadas por las persistentes lluvias.

Asimismo, las autoridades solicitaron a la población extremar las medidas de precaución ante la continuidad del mal tiempo y la presencia de sectores anegados. En ese sentido, recomendaron no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores que pudieran haber resultado dañados por la tormenta.

También pidieron evitar circular o caminar por áreas inundadas, ya que el agua podría estar electrificada o existir cables ocultos bajo la superficie, lo que representa un serio riesgo para la seguridad.

Ante cualquier situación de peligro eléctrico, se solicitó no actuar por cuenta propia, mantener distancia y comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias eléctricas al 0800-666-3637.

Temas
Seguí leyendo

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan

El viento Sur llegó con tierra a San Juan y hay alerta por fuertes tormentas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crecientes en marayes por las intensas lluvias: la ruta 141 esta intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan
SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Sábado con tormentas intensas en San Juan
SMN

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan

Te Puede Interesar

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan
Historia

Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas
Detalles

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron
Tiempo Pregunta

¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje