Tormentas en San Juan: algunas zonas de Capital y 25 de Mayo fueron afectadas con cortes de luz

Las fuertes tormentas registradas durante la tarde de este sábado 31 de enero provocaron inconvenientes en el suministro eléctrico en distintos sectores de la provincia. Según se informó oficialmente desde Naturgy, usuarios de algunas zonas de Capital y del departamento 25 de Mayo se vieron afectados por cortes de luz a raíz del temporal.

Desde la empresa prestadora del servicio indicaron que personal técnico se encuentra trabajando en los puntos afectados con el objetivo de restablecer el suministro a la brevedad, aunque advirtieron que las tareas pueden verse condicionadas por las persistentes lluvias.

Asimismo, las autoridades solicitaron a la población extremar las medidas de precaución ante la continuidad del mal tiempo y la presencia de sectores anegados. En ese sentido, recomendaron no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores que pudieran haber resultado dañados por la tormenta.

También pidieron evitar circular o caminar por áreas inundadas, ya que el agua podría estar electrificada o existir cables ocultos bajo la superficie, lo que representa un serio riesgo para la seguridad.

Ante cualquier situación de peligro eléctrico, se solicitó no actuar por cuenta propia, mantener distancia y comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias eléctricas al 0800-666-3637.