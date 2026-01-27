martes 27 de enero 2026

Tras el temporal

La frase de un niño de La Bebida que causó gran conmoción: "Que no venga más la lluvia"

Las fuertes tormentas que afectaron a San Juan dejaron severos daños en La Bebida, donde varias familias perdieron sus viviendas y pertenencias. En medio del panorama de destrucción, el testimonio de William, un niño del asentamiento Medalla Milagrosa, reflejó el impacto humano del temporal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: captura Canal 13

Las intensas tormentas que azotaron a San Juan durante las últimas horas dejaron un panorama desolador en varios departamentos de la provincia. Crecidas repentinas, viviendas anegadas y derrumbes parciales obligaron a numerosas familias a autoevacuarse, mientras que otras sufrieron pérdidas totales tras el colapso de techos y paredes.

En ese contexto, un equipo de Canal 13 recorrió el asentamiento Medalla Milagrosa, en la localidad de La Bebida, uno de los sectores más afectados por el temporal. Allí, el agua ingresó a las casas, arrasó con muebles, ropa, alimentos y electrodomésticos, y dejó a varias familias sin un lugar donde vivir.

Embed - "Que no venga más la lluvia": el pedido del pequeño William tras crecidas en Rivadavia

Entre los testimonios recogidos en el lugar, uno conmovió especialmente. William, un niño del barrio que perdió su vivienda como consecuencia de la tormenta, resumió el impacto del desastre con una frase tan simple como desgarradora: “Que no venga más la lluvia”. Sus palabras reflejaron el miedo, el cansancio y la angustia de quienes lo perdieron todo en cuestión de horas.

La situación se dio en medio de un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para gran parte del territorio sanjuanino. Según el organismo, se esperan tormentas fuertes y, de manera aislada, severas, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Desde el SMN indicaron además que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual. En zonas de mayor altitud, especialmente en áreas cordilleranas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo o nieve.

