lunes 26 de enero 2026

Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

La ex tenista llegó a la provincia para vivir de cerca la competencia que reúne a los mejores ciclistas y no pasó desapercibida en el gazebo de un equipo sanjuanino. Paseo en bici por el circuito, lo que le gustó de la provincia y el asombro por la pasión por el deporte de las ruedas finas.

Por Antonella Letizia
La Vuelta a San Juan sigue regalando postales inolvidables y, en la Etapa 3 disputada en Pocito, una de ellas tuvo como protagonista a Gabriela Sabatini. Con gorrita, sonrisa permanente y una actitud bien cholula, l a ex tenista argentina llegó a la provincia para vivir por primera vez la competencia que paraliza a los fanáticos del ciclismo y no pasó desapercibida.

Sabatini dijo presente en el gazebo de Gremios por el Deporte, donde se mostró cercana, accesible y dispuesta a compartir el momento con todos los sanjuaninos que se aceraban tímidamente a pedirle una foto. Selfie, charla distendida, paseo en bicicleta en el circuito y disfrutando del clima. Así fue la tarde de la ex tenista en tierra pocitana.

La campeona del US Open 1990 siguió de cerca el desarrollo de la etapa que tuvo su definición en la intersección de calle 5 y Vidart, escenario donde Mauro Domínguez, el ciclista de Tamberías, se quedó con el triunfo tras una llegada en solitario. Una vez finalizada la competencia, Sabatini participó de una ronda de prensa y dejó en claro su sorpresa por lo que vivió en San Juan.

"Es un placer estar acá, es la primera vez que vengo a San Juan. Ya había escuchado mucho de la Vuelta de San Juan y de todo el fanatismo que hay por el ciclismo y hoy lo pude comprobar. Realmente es increíble lo que se vive, toda la cantidad de gente que viene a ver esta prueba que es maravillosa. La pudimos ver un poquito de atrás y seguirla", expresó ante los medios.

El video:

