viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio abreviado

Video, cuchillo y condena: dos meses de prisión por una violenta pelea en Pocito

Una discusión entre conocidos por un presunto robo derivó en una pelea a golpes de puño que quedó registrada en un video y terminó con un hombre herido con arma blanca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Este viernes, Armando Maximiliano Zárate fue condenado a dos meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de reconocer su responsabilidad en un violento ataque que dejó a un hombre gravemente herido en Pocito.

Lee además
panico en pocito: robo, dos detenidos y una batalla campal contra la policia
Tarde de furia

Pánico en Pocito: robo, dos detenidos y una batalla campal contra la Policía
Imagen ilustrativa
Atraco callejero

Otro chofer en moto de DiDi fue emboscado y asaltado en Pocito

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado en el edificio de Flagrancia y tuvo como eje central el delito de lesiones agravadas por el uso de arma blanca. Cabe destacar que el condenado cuenta con un frondoso prontuario, con al menos nueve condenas anteriores, por lo que la sacó barata.

image
Secuencia violenta en Pocito que termin&oacute; con un herido.

Secuencia violenta en Pocito que terminó con un herido.

Tras la formalización de la causa, Zárate fue imputado por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma blanca. El juez José López Marti homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, a cargo de Alberto Martínez, y la defensa, ejercida por la Dra. Filomena Noriega, lo que derivó en la condena a dos meses de prisión efectiva.

El hecho ocurrió el 8 de enero, sobre calle Saúl Quiroga, en el barrio Constitución, y se originó a partir de un conflicto por el robo de un parlante. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, la discusión inicial se dio entre Zárate, de 27 años, y el hijo del hombre herido, Joel Riveros, con quien se conocía previamente. El cruce verbal escaló rápidamente y derivó en una pelea a golpes de puño en plena vía pública.

image
Secuencia violenta en Pocito que termin&oacute; con un herido.

Secuencia violenta en Pocito que terminó con un herido.

Esa primera secuencia quedó registrada en un video filmado por un vecino, material que fue exhibido ante el juez. En las imágenes se observan piñas, empujones y forcejeos, mientras varias personas intentan separar a los involucrados. En ese tramo del enfrentamiento no se advierte el uso de armas.

La situación se tornó mucho más grave cuando apareció en escena Cayetano Riveros, padre de Joel, un hombre de entre 45 y 48 años, quien intentó intervenir para frenar la pelea. Fue en ese momento cuando Zárate extrajo un cuchillo que ya llevaba consigo y además utilizó un elemento contundente, un fierro, con el que atacó al hombre mayor. La víctima sufrió tres heridas cortantes en una de sus piernas, además de un fierrazo en la cabeza y otras lesiones producto de la agresión.

Noriega 12

Tras el ataque, vecinos dieron aviso al 911 y personal policial llegó al lugar. Luego, los efectivos se dirigieron al domicilio de Zárate para concretar su detención, procedimiento que se realizó en medio de un clima tenso, con la presencia de familiares y vecinos. Finalmente, el acusado fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

image

El hombre herido recibió atención médica y, si bien continúa con dolores y lesiones, se encuentra fuera de peligro y sin riesgo de vida, según se informó durante la audiencia.

Temas
Seguí leyendo

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Un auto terminó dentro de una populosa plaza de Capital, tras un choque

Confirmaron la causa de la muerte de la mujer encontrada sin vida en Jáchal

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Confuso episodio en una concesionaria: fue detenido por un presunto robo de una moto, pero tenía los papeles

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: "Se llevaron hasta las herramientas de trabajo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción
Investigación

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Te Puede Interesar

Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
Medición privada de precios

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Por Elizabeth Pérez
Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia
Barrio Olivares de Natania

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: Se llevaron hasta las herramientas de trabajo
En Rawson

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: "Se llevaron hasta las herramientas de trabajo"

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Disfrutar del rafting en el río Jáchal es una de las mejores actividades que ofrece el verano en San Juan.
Tiempo de verano en SJ

Rafting en el Río Jáchal: la imperdible experiencia que entrelaza adrenalina e increíbles paisajes