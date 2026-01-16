Video, cuchillo y condena: dos meses de prisión por una violenta pelea en Pocito

Este viernes, Armando Maximiliano Zárate fue condenado a dos meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de reconocer su responsabilidad en un violento ataque que dejó a un hombre gravemente herido en Pocito.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado en el edificio de Flagrancia y tuvo como eje central el delito de lesiones agravadas por el uso de arma blanca . Cabe destacar que el condenado cuenta con un frondoso prontuario, con al menos nueve condenas anteriores, por lo que la sacó barata.

image Secuencia violenta en Pocito que terminó con un herido.

Tras la formalización de la causa, Zárate fue imputado por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma blanca. El juez José López Marti homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, a cargo de Alberto Martínez, y la defensa, ejercida por la Dra. Filomena Noriega, lo que derivó en la condena a dos meses de prisión efectiva.

El hecho ocurrió el 8 de enero, sobre calle Saúl Quiroga, en el barrio Constitución, y se originó a partir de un conflicto por el robo de un parlante. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, la discusión inicial se dio entre Zárate, de 27 años, y el hijo del hombre herido, Joel Riveros, con quien se conocía previamente. El cruce verbal escaló rápidamente y derivó en una pelea a golpes de puño en plena vía pública.

image Secuencia violenta en Pocito que terminó con un herido.

Esa primera secuencia quedó registrada en un video filmado por un vecino, material que fue exhibido ante el juez. En las imágenes se observan piñas, empujones y forcejeos, mientras varias personas intentan separar a los involucrados. En ese tramo del enfrentamiento no se advierte el uso de armas.

La situación se tornó mucho más grave cuando apareció en escena Cayetano Riveros, padre de Joel, un hombre de entre 45 y 48 años, quien intentó intervenir para frenar la pelea. Fue en ese momento cuando Zárate extrajo un cuchillo que ya llevaba consigo y además utilizó un elemento contundente, un fierro, con el que atacó al hombre mayor. La víctima sufrió tres heridas cortantes en una de sus piernas, además de un fierrazo en la cabeza y otras lesiones producto de la agresión.

Tras el ataque, vecinos dieron aviso al 911 y personal policial llegó al lugar. Luego, los efectivos se dirigieron al domicilio de Zárate para concretar su detención, procedimiento que se realizó en medio de un clima tenso, con la presencia de familiares y vecinos. Finalmente, el acusado fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El hombre herido recibió atención médica y, si bien continúa con dolores y lesiones, se encuentra fuera de peligro y sin riesgo de vida, según se informó durante la audiencia.