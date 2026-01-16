Lo acusaron de balear a un hombre en Rawson, estuvo prófugo y ahora le dieron dos meses de preventiva

En el marco de una audiencia de control de acusación celebrada este viernes, el juez Mariano Carrera dictó dos meses de prisión preventiva para Oscar Alexander Aballay , acusado de protagonizar un violento ataque a golpes y con arma de fuego ocurrido en el departamento Rawson, hecho que dejó a la víctima con lesiones graves gravemente herido sucedido en 2025.

Operativo La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta

El imputado, fue capturado el pasado 15 de enero de 2026 en el departamento Chimbas, tras permanecer prófugo durante 9 meses. Durante el procedimiento, la Policía también secuestró su teléfono celular, elemento que será peritado en el marco de la investigación.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal representado por Daniela Pringles y la ayudante fiscal Paula Amarfil, el hecho ocurrió el 4 de abril de 2025, cerca de las 21 horas, cuando Aballay, junto a un cómplice prófugo identificado como Javier Díaz, se movilizaba en una motocicleta de color rojo. Ambos sorprendieron por detrás a Ramón Alberto Rodríguez, quien caminaba por la vía pública, y lo atacaron de manera violenta. Se presume problemas de vieja data motivaron el ataque.

image Oscar Alexander Aballay detenido luego de 9 meses, acusado por un violento episodio en Rawson en abril de 2025.

La víctima fue golpeada brutalmente, lo que le provocó la pérdida y fractura de piezas dentales. Pero en un segundo acto, los agresores volvieron a interceptarlo en otra zona del barrio, donde continuaron con la golpiza y finalmente efectuaron un disparo de arma de fuego, impactando el proyectil en la pierna derecha de Rodríguez.

El herido debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para la extracción de un proyectil calibre 32. El médico legista constató lesiones graves, con un tiempo estimado de 35 días de incapacidad.

image Juez del caso, Mariano Carrera.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a Aballay por los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, todo en concurso real y en calidad de autor. Además, solicitó la prisión preventiva al advertir riesgo de fuga, remarcando que el acusado registraba pedidos de captura previos y antecedentes por hechos de violencia, lo que evidenciaría un comportamiento reiterado y peligro procesal.

image A la izquerda, el defensor particular Ismael antonio Hidalgo y su asistente. A la derecha, la ayudante fiscal Paula Amarfil.

El juez dio lugar al planteo fiscal y ordenó que Aballay permanezca detenido por el plazo de tres meses en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria, fijada en un término de siete meses. En ese lapso, la Fiscalía continuará con medidas para dar con el arma utilizada y con el segundo implicado, que aún permanece prófugo.