Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Por primera vez, se conocieron públicamente las caras de las dos personas que viajaban junto a la sanjuanina de 30 años que resultó gravemente herida tras el violento vuelco ocurrido en la Ruta Nacional 20, a la altura de El Encón -25 de Mayo- . Se trata de Mariana Daniela Páez Atencio y Nilson Molina , quienes viajaban en el Peugeot 208 que protagonizó el siniestro vial el lunes 12 de enero, alrededor de las 6 de la mañana, en el kilómetro 443 de la ruta. Según se confirmó, Páez Atencio es la propietaria del vehículo y quien iba al volante al momento del incidente.

Caso Evelyn Esquivel Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Se supo que Páez Atencio mantenía su perfil público en Instagram hasta la tarde de este viernes, mientras que Molina posee una cuenta privada desde hace algún tiempo. Pese a ello, se constató que, entre ellos dos y Esquivel, se siguen mutuamente en redes sociales. En el caso de la conductora y su lazo con el hombre, fue confirmado previo a que pusiera su perfil en privado. Mientras tanto, la cuenta de la joven herida continúa en público.

Durante la noche del jueves, Páez Atencio utilizó sus redes sociales -cuando su perfil permanecía público- para celebrar que Esquivel despertara tras permanecer varios días en coma inducido. En una imagen junto a ella, tomada en una fiesta, escribió: “Sos increíblemente fuerte. Te amo mucho”. En ese mismo posteo, la joven confirmó públicamente que fue ella quien conducía el auto al momento del vuelco.

Sin embargo, este viernes se conoció una noticia que volvió a generar preocupación. La familia de Evelyn Esquivel informó a Radio Sarmiento que la joven ingresó nuevamente en coma, y señalaron que la lesión más grave estaría localizada en la columna vertebral, mientras los médicos continúan evaluando su evolución.

Los detalles del vuelco

Desde la fiscalía, el fiscal Sebastián Gómez aseguró que no hay irregularidades en la investigación y que la UFI Delitos Especiales preservó todas las pruebas necesarias. De acuerdo a lo declarado por Páez Atencio, perdió el control del vehículo, aunque no pudo precisar el motivo. Los investigadores sospechan que pudo haberse quedado dormida o haber tenido un descuido al volante.

Las pericias indicaron que Páez Atencio y Molina viajaban en los asientos delanteros con cinturón de seguridad, mientras que Esquivel dormía en el asiento trasero sin el sistema de retención, lo que explicaría la gravedad de las lesiones. Aún se esperan los resultados de los dosajes para determinar si hubo consumo de alcohol.

Respecto a la demora en la asistencia médica, fuentes judiciales explicaron que el accidente ocurrió en una zona casi desértica y que Páez Atencio permaneció un largo rato al costado de la ruta hasta que un automovilista la auxilió y la trasladó a un puesto policial. Recién cerca de las 9.55, Evelyn Esquivel ingresó al Hospital Rawson.