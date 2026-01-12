lunes 12 de enero 2026

En las redes

"Hola neeeña": así "chamuyaría" Luciano Castro a una sanjuanina, según las redes

Memes y videos hechos con IA se viralizaron en redes al imaginar cómo el actor intentaría conquistar a una chica en clave sanjuanina, en medio del escándalo mediático por la infidelidad que él mismo calificó como “patética”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las redes sociales volvieron a subirse a la ola del escándalo mediático que envuelve a Luciano Castro, pero esta vez con un giro bien cuyano. En las últimas horas comenzó a circular un meme creado por la cuenta Acción Patética San Juan, que imaginó cómo sería un supuesto diálogo del actor para “chamuyarse” a una sanjuanina.

“Hola neeeña, qué ‘así’. ¿Vamo’ al dique?”, dice el breve intercambio ficticio que rápidamente se viralizó y despertó risas entre usuarios locales, mezclando el tono seductor que se le atribuye al actor con modismos típicos de la provincia.

image

A ese contenido se sumó un video publicado en TikTok por el usuario carlos.meme1, realizado con inteligencia artificial, que emula la voz y el rostro de Luciano Castro hablando en tono sanjuanino. En el clip, el “Castro versión IA” lanza una seguidilla de frases cargadas de humor local: referencias al terremoto, Barreal, el observatorio astronómico, el clásico debate entre semita o sopaipilla y hasta una alusión al Penal de Chimbas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2010744423265484851&partner=&hide_thread=false

“Che, ¿a vos te gustan los terremotos? No, porque tengo unas ganas de moverte el piso”, dice una de las frases que más interacciones generó, en un contenido que fue compartido y comentado cientos de veces.

Qué pasó con el galán

La viralización de estos memes se da en medio de la fuerte exposición pública que atraviesa Luciano Castro tras haber admitido una infidelidad durante una estadía en España. El propio actor calificó su accionar como “patético” y habló abiertamente del tema en una entrevista con Intrusos (América TV), donde reconoció el impacto del episodio en su relación con Griselda Siciliani.

“Me da vergüenza escucharme, me siento patético. Es verme otra vez en el mismo lugar de explicar cosas”, expresó Castro, quien asumió su responsabilidad y aseguró que se trató de un patrón personal que necesita revisar.

El actor también se refirió al audio que se filtró en redes, donde imita un acento español para seducir a una mujer, y fue contundente: “Escucharte hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja es patético. Hay que hacerse cargo de lo que hiciste”.

Por su parte, Griselda Siciliani relató cómo se enteró de la situación y reconoció que, aunque existe una dinámica de honestidad en la pareja, el episodio fue doloroso. “A mí me duele profundamente. La exposición pública no me resbala”, sostuvo, aunque aclaró que el vínculo se basa en la sinceridad y que Castro no le mintió.

Incluso, la actriz se permitió ironizar sobre el audio que se transformó en meme: “Si yo fuese periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme, me queman las manos. Es genial”, dijo entre risas, aunque admitió que hubiera preferido no escucharlo nunca.

