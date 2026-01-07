miércoles 7 de enero 2026

Habló la mujer con la que Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani

Sarah Borrell contó que conoció al actor porque él fue al restaurante en el que ella trabajaba como camarera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, rompió el silencio Sarah Borrell, la mujer con la que el actor estuvo saliendo durante un viaje a España.

En diálogo con Puro Show (eltrece), la actriz explicó que conoció al artista argentino cuando estaba trabajando como camarera en un restaurante. “Fue un día al brunch, charlamos. Después volvió a la semana y se sentó afuera, pidió su jugo verde y hablamos un poquito”, recordó la mujer.

“Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más. Me preguntó de dónde era y qué hacía. Le dije que de Dinamarca y que era actriz y bailarina. El me dijo que también era actor. El primer beso fue después, el me besó primero”, aseguró.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista tuvo que ver con la identidad de Castro y el hecho de que ella no lo haya investigado previamente.

Consultada sobre si le pidió apellido o redes sociales para saber quién era realmente, Sarah fue sincera y reconoció que le llamó la atención que no le pasara su Instagram: “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”. Y aclaró: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer. Pensé que sería igual que con todo el mundo”.

En ese marco, relató que el actor la invitó a ver una obra en la que participaba: “Me dijo que vaya con una amiga o algo, pero al final nunca fui porque no podía”. Sobre los encuentros con el actor, aclaró: “La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él”. Según explicó, su motivación estaba más vinculada al trabajo: “Quería conocer gente del mundillo como artista”.

