martes 6 de enero 2026

Buenas noticias

Christian Petersen recibió el alta luego de casi un mes internado

Luego de sufrir una descompensación en el volcán Lanín y recibir atención médica en San Martín de los Andes y luego en el Hospital Alemán, el chef regresó a su hogar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El pasado 18 de diciembre el mundo del espectáculo recibió la noticia de que Christian Petersen había sufrido un accidente mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín. Tras casi un mes internado, en un principio en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego trasladado a Buenos Aires donde ingresó al Hospital Alemán, el chef se encuentra en su casa.

Fuentes cercanas le confirmaron a Teleshow que este martes Petersen recibió el alta médica, por lo que ya se encontraría en su hogar junto a su esposa, Sofía Zelaschi. En paralelo a la información que recibió este medio, Juan Etchegoyen dio más detalles acerca de la situación al aire de Mitre Live y leyó un mensaje que le envió el cocinero.

El periodista, desde la playa de Mar del Plata, leyó el mensaje que el propio Petersen le envió para llevar tranquilidad a todos sus seguidores y a las personas que se preocuparon por él durante estas semanas: “Dice así el comunicado que me envía Christian Petersen: ‘Querido Juan, por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré’”.

La misiva siguió, aclarando que fue lo que sucedió durante el descenso: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar por qué es lo que me acuerdo. Pero lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".

El último parte médico que se había recibido fue el 2 de enero. El comunicado oficial, firmado por el director médico Norberto Mezzadri (MN 51454), había confirmado que Petersen estaba bajo monitoreo médico permanente y que, hasta ese momento, no se habían detectado complicaciones. La institución reiteró su acompañamiento a la familia y prometió mantener la confidencialidad de los datos clínicos, con actualizaciones periódicas conforme a los protocolos establecidos. Señaló también que todos los estudios se realizaban siguiendo los estándares habituales.

El episodio que motivó la internación de Petersen ocurrió el 12 de diciembre mientras ascendía al Volcán Lanín en las cercanías de la localidad neuquina de Junín de los Andes. El chef integraba un grupo de expedición cuando mostró signos de agotamiento, lo que derivó en la intervención del guardaparques para su rescate. Petersen fue asistido en el lugar, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió el diagnóstico de fibrilación auricular, una afección cardíaca de riesgo considerable.

Antes de su llegada a Buenos Aires, Petersen recibió atención en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Fue en San Martín donde ingresó a la unidad de terapia intensiva debido a una falla multiorgánica que comprometió al menos dos órganos vitales. El traslado a Buenos Aires se llevó a cabo el 26 de diciembre en avión sanitario, bajo estricta supervisión del equipo de salud.

Desde el primer momento la información sobre la salud de Petersen fue gestionada con estricta confidencialidad por pedido de la familia, todo se dio en un contexto de hermetismo, por lo que no es extraño que la noticia de su alta sea manejada de la misma manera.

