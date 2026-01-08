El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

La llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity (Telefe) no solo alteró la dinámica del certamen puertas adentro de la cocina, sino que también empezó a generar un clima de compañerismo y humor entre los participantes que se filtra en los pasillos, los descansos y, claro, las historias de Instagram. En ese contexto distendido, lejos de las devoluciones del jurado y del reloj corriendo en contra, nació un apodo inesperado y explosivo que rápidamente se volvió viral.

El bautismo ocurrió durante un almuerzo compartido entre los concursantes, mientras las cámaras captaban un momento completamente relajado del backstage del programa. En un clip que subió Evangelina Anderson a sus redes, se ve al grupo charlando, riéndose y lanzando chistes internos. En ese clima, Chino Leunis aparece comiendo fruta. “Tengo una fruta que trajo Yanina Latorre”, dice, y, de golpe, exagera un malestar físico: se toma el cuello, abre los ojos y finge descomponerse frente a todos. La reacción inmediata de Evangelina fue la frase que detonó carcajadas y selló el apodo: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?” , lanzó entre risas.

La referencia no fue casual ni inocente. “Yiya” alude directamente a Yiya Murano, la tristemente célebre “envenenadora de Monserrat”, condenada en los años 80 por asesinar a tres amigas con cianuro en el café. El humor negro del comentario, exagerado y completamente ficcional, funcionó como remate perfecto para la escena: la idea de que Yanina habría “envenenado” la fruta del Chino convirtió un simple almuerzo en un sketch improvisado digno de comedia.

Este clima relajado contrasta fuerte con el debut televisivo de Yanina en el reality, que fue todo menos tranquilo. Apenas pisó la cocina como reemplazo de Maxi López, protagonizó cruces constantes con Wanda Nara. La entrada fue presentada por la conductora con un tono de complicidad: “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, dijo antes de recibirla con un abrazo. Pero el clima de “amigas” duró poco. Apenas empezó a circular el tema de la medalla —el beneficio que había dejado Claudia Villafañe como ganadora de la gala anterior—, Yanina dejó su primera frase filosa: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”. Wanda y Martitegui, entre risas, le dieron la razón: “Hacés bien”.

La discusión subió un escalón cuando Wanda le preguntó si había pedido condiciones para sumarse. Y ahí apareció el primer dardo: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante lo negó al instante y lo convirtió en un mini round en vivo: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”, respondió, mientras el estudio se acomodaba para ver hasta dónde llegaba el duelo verbal. La Joaqui, además, redobló la apuesta con una frase que funcionó como golpe bajo: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. Wanda intentó bajarle dramatismo al momento, pero el tono ya estaba instalado.

Sin embargo, el verdadero eje del debut de Yanina no fue su cruce con La Joaqui, sino el match de chicanas con Wanda Nara. Porque el momento más explosivo llegó cuando la conductora, al paso, quiso aclarar un rumor sobre una supuesta mala relación con La Joaqui… y Yanina, lejos de cerrar el tema, lo avivó: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Wanda, fiel a su rol de anfitriona con filo, se despachó con otra frase que encendió el estudio: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

El intercambio siguió con una escena que mezcló humor y tensión real: hablaron del bloqueo en Instagram. Wanda aseguró que estaban bloqueadas y Yanina corrigió en vivo, sin filtro: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”. Entonces Wanda le contestó con una frase que fue remate y provocación a la vez: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. El jurado no pudo ocultar la risa y Martitegui tiró la línea que resumió el caos: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.