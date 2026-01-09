viernes 9 de enero 2026

Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Primero alentaron a Cami Mayan y fueron saludados al aire, pero luego cruzaron un límite que generó enojo en el equipo del streaming.

Por Redacción Tiempo de San Juan
luzu

Un grupo de sanjuaninos protagonizó un llamativo momento en plena transmisión de “Luzu a la Tarde”, el programa de streaming que lidera Nico Occhiato, mientras el equipo realizaba la emisión desde la costa argentina.

Todo comenzó de manera distendida y divertida. Los sanjuaninos se encontraban en una casa lindera a la que ocupaba el equipo de Luzu TV y, separados por una medianera cubierta de arbustos, empezaron a hacerse notar alentando y “haciendo barra” para Cami Mayan, una de las integrantes del ciclo. La situación fue rápidamente advertida por los conductores, quienes los saludaron al aire y celebraron la espontaneidad del grupo.

El momento incluso se volvió simpático y viral cuando los jóvenes obtuvieron unos minutos de cámara, intercambiaron saludos con todo el equipo y hasta lograron sacarse una foto con Cami Mayan, generando risas y complicidad.

Sin embargo, el clima distendido cambió minutos después. Durante la transmisión, sobre el minuto 45, se pudo ver cómo dos de los sanjuaninos ingresaron a la vivienda donde se estaba realizando el programa, lo que generó incomodidad y enojo en el equipo de Luzu. La situación fue marcada al aire por los conductores, quienes señalaron que se había tratado de una invasión a una propiedad privada.

Se pasaron unos pueblos”, fue una de las frases que se escuchó durante el programa, dejando en claro el malestar por el límite cruzado, aunque sin que el episodio pasara a mayores.

El momento no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron la actitud del grupo.

Mirá el momento haciendo click aquí

Temas
